Удаленка и самореализация: как поколение Z меняет представления о карьере

Согласно данным платформы «Авито Работа», 67% россиян в возрасте от 18 до 25 лет уже имеют опыт трудовой деятельности. Причем 25% респондентов работают от одного до трех лет, 21% — менее года, 12% — от трех до пяти лет, а 9% — более пяти лет. Подрабатывают 39% молодых людей, а 15% заняты на постоянной основе.

По данным аналитиков сервиса, в первом квартале наблюдался интерес к поиску работы: число резюме от соискателей 18−24 лет увеличилось на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В свою очередь работодатели предлагают больше вариантов занятости — число стажировок с гибким графиком за год выросло втрое.

Поколение Z, так называемые зумеры, ищут не столько стабильность, сколько гибкость и возможности для самореализации. Основные критерии при выборе работы для них — достойная зарплата (53%), гибкий график (40%) и баланс между карьерой и личной жизнью (35%). 41% опрошенных предпочитают свободный или гибкий график, 30% — частичную занятость, а 25% — полностью удаленную работу.

Размер и узнаваемость компании перестают играть ключевую роль. Лишь 14% молодых соискателей обращают внимание на статус работодателя, предпочитая выбирать между крупными и малыми компаниями исходя из возможностей для роста. По данным «Авито Работы», 16% предпринимателей в России — люди в возрасте от 25 до 34 лет.

Зарплатные ожидания молодых специалистов напрямую зависят от их профессионального опыта: чем больше стаж, тем выше уровень желаемого дохода. Так, соискатели с опытом до года в среднем рассчитывают на 56 792 руб. в месяц, специалисты с одним-тремя годами работы — на 77 651 руб., а имеющие стаж от трех до пяти лет — на 93 310 руб. Профессионалы с опытом более пяти лет оценивают свою работу в среднем в 108 455 руб. в месяц.

Цифровизация усиливает позиции молодежи на рынке труда. Каждый третий россиянин в возрасте 18−24 лет уже применяет ИИ для создания резюме и поиска вакансий. Интерес к работе растет и среди подростков 14−17 лет — в первом квартале 2025 года вдвое выросло число откликов на вакансии с гибким графиком и низким порогом входа, такие как фотограф, актер, комплектовщик и почтальон.