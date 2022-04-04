Getradio запускает акцию поддержки малого и среднего бизнеса

До 31 мая 2022 года предприниматели могут получить бонус 20 000 рублей на размещение рекламы на радио через сервис get-radio.ru и воспользоваться инструментами для удалённого размещения рекламы с бесплатным доступом.

Сектор МСП изначально находился в фокусе маркетплейса Getradio (партнёрский проект радиохолдинга «Выбери Радио», группы компаний « МЕДИА1 »), поскольку более 60% клиентов сервиса малые и средние предприятия. Сегодняшние условия — важная антикризисная мера. Чтобы стать участником программы поддержки, необходимо зарегистрироваться в сервисе. Если рекламодатель соответствует условиям программы, он получит купон на существенную скидку.

Кроме того, у новых рекламодателей есть возможность получить помощь в бесплатной настройке кампании от специалистов Getradio.

Приток новых пользователей из сектора МСП Getradio наблюдает вот уже несколько недель. Это связано с изменением трендов рекламного рынка. На фоне приостановки функций монетизации сразу на нескольких социальных медиаплатформах, внимание рекламодателей разворачивается в сторону ТВ и радио. При этом выигрывают те операторы, которые уже сегодня могут предложить технологичность, сопоставимую с возможностями Youtube и Instagram (запрещённая в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России).

В диджитал-рекламе наблюдаются самые значительные сокращения инвестиций. Это связано как с решениями зарубежных компаний дистанцироваться от российского рынка, так и с фактическим ограничением инвентаря со стороны Google, TikTok. YouTube отключил возможности монетизации для российских пользователей. Google приостановил контекстную рекламу в России. Частично высвободившиеся бюджеты рекламодателей перетекают в контекст «Яндекса», но его ёмкости не хватает на полное замещение объёмов Google. При этом рекламодатели сталкиваются со значительным ростом цен в контексте.

В то же время на рынке радиорекламы не наблюдается сокращений бюджетов, более того, платформа Getradio фиксирует рост пользователей и размещений: только за март 2022 года количество размещений рекламы на радио среди МСП увеличилось в 10 раз (данные сервиса Getradio). Большой дефицит диджитал-инвентаря заставил рекламодателей активнее тестировать инструменты, ранее не попадавшие в фокус внимания. Развернутые отзывы новых клиентов Getradio говорят об их высокой удовлетворённости. Вот, к примеру, один из них:

Меня зовут Сергей, я штатный маркетолог компании по продаже футболок с оригинальными принтами. За последние три года из микроскопической торговой точки мы превратились в торговую компанию, продающую футболки и худи по всей России. Естественно, мы вкладывали ощутимые рекламные бюджеты в «Яндекс.Директ», Google.Adwords, работали с таргетинговой рекламой в соцсетях. Основной поток продаж шёл через Instagram, и после 24 февраля стало понятно, что мы теряем эффективный канал продвижения. Была ли у нас паника? На мой взгляд, бизнес, особенно малый, вообще не мыслит такими категориями. Мы работаем здесь и сейчас, в тех обстоятельствах, которые есть. Мы выделили день и провели полноценную стратегическую сессию, на которой оценивали по ряду критериев все доступные каналы продвижения. В ходе стратегической сессии один из руководителей компании рассказал, как он в рамках другого проекта несколько месяцев назад воспользовался сервисом Getradio и смог благодаря ему оперативно повысить узнаваемость бренда. Мы решили попробовать! На эксперимент мы выделили небольшой бюджет (80 000 рублей) — половину того, что тратили на таргетинг в Instagram. Разместили рекламу в двух городах (Новосибирск, Екатеринбург), нацеленную на оптовиков. В качестве инструмента использовали радиостанции Business FM и «Новое радио». За две недели кампании получили несколько крупных заявок и очень выгодное предложение от торгового центра по аренде. Отдельно хочу отметить, что Getradio — это полноценный диджитал-инструмент. Меня от размещения на радио всегда останавливала некая «ламповость» этого процесса: позвони тёте-менеджеру, пообщайся по телефону. Здесь же полная логика интернет-магазина. Выбираешь площадку для рекламы по нескольким критериям, аудитория посчитана и хорошо описана, понимаешь количество контактов и их стоимость. Считаю Getradio открытием и лайфхаком сегодняшнего дня. Что будет с соцсетями пока не понятно, уверен, со временем всё наладится. Но мы для себя решили, что этот инструмент продаж и продвижения мы оставляем в своем арсенале, вне зависимости от развития событий.

Пользовательские кейсы дают представление о сегодняшних запросах бизнеса и желании тестировать относительно новые инструменты. Getradio, по отзывам клиентов, приятно удивляет технологичностью и эффективностью. Многие отзывы похожи и транслируют одну и ту же мысль: «Купить оптимальные пакеты радио-рекламы в разных городах на разных радиостанциях с чётким пониманием аудитории, количества слушателей и цены контакта оказалось проще, чем заказать сырники в «Самокате»…».

Клиентов впечатляет гибкость сервиса и его способность адаптироваться к запросам даже микробизнеса. Недавно маркетплейс дал возможность шерить рекламу. К примеру, фотограф и визажист могут записать один аудиоролик и запустить совместную рекламу на радио, разделив затраты.

Как показывает практика, сервисом в основном пользуются представители бизнеса, связанного с интернетом, они составляют около 40% от общего числа пользователей. 32% приходится на владельцев интернет-сервисов и мобильных приложений, ещё 10% - компании, предоставляющие услуги интернет-маркетинга и разработки IT-продуктов. Также сервисом активно пользуются службы доставки, интернет-магазины, продавцы автотоваров и представители сектора развлечений.

Согласно опросам компании, 64% новых клиентов готовы оставить GETRADIO в списке постоянных инструментов рекламы даже после завершения кризиса на рекламном рынке.

Чтобы стать участником программы поддержки и получить бонус 20 000 рублей на размещение рекламы на радио через сервис get-radio.ru, необходимо зарегистрироваться в сервисе. Если рекламодатель соответствует условиям программы, он получит купон на скидку.