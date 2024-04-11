VK запустила открытый бета-тест генеративного ИИ для всех пользователей сервисов Mail.ru

VK запустила открытое бета-тестирование генеративных нейросетей для всех пользователей сервисов Mail.ru. До этого, в рамках закрытого тестирования, возможности искусственного интеллекта (ИИ) смогли попробовать более 1 млн пользователей. Об этом Sostav сообщили в компании.

На этапе закрытого бета-тестирования пользователи чаще всего использовали функции краткого пересказа письма и генерации поздравлений с помощью ИИ. Ими воспользовались 47,8% и 33,4% пользователей нейросетей Mail.ru соответственно. Новые возможности преимущественно тестировали владельцы смартфонов с iOS — более 52%.

«‎Открытое бета-тестирование — второй шаг на пути к полному запуску генеративных нейросетей в наших сервисах. На первом этапе мы оценили опыт взаимодействия пользователей с языковой моделью, провели поведенческие корректировки, а также собрали обратную связь. Это позволит нам оценить перспективы развития наших нейросетей в новых сценариях, а также повысить качество уже реализованных», — ‎отметил руководитель группы машинного обучения Mail.ru Дмитрий Меркушов.

Для того, чтобы начать работу с нейросетью, необходимо зайти в приложение «Почты» или «Календаря», либо открыть «Облако» или «Заметки» в браузере и найти знак генерации.

Ранее VK открыла агентствам, фрилансерам и бизнесу платформу для самостоятельной работы с клиентами. Через неё можно автоматизировать взаимодействие с покупателями во всех каналах, включая почту, мессенджеры, SMS и соцсети.