Генеральным директором «Яндекса» назначен Артем Савиновский

Генеральным директором компании «Яндекс» в России стал Артем Савиновский. Он будет совмещать новую должность с обязанностями руководителя отдела медиасервисов, сообщает пресс-служба компании.

Он приступит к работе на новой должности с 15 апреля. Его кандидатура была одобрена на общем собрании участников ООО «Яндекс».

Савиновский работает в «Яндексе» с 2008 года, курировал направление финансовой отчетности, аналитики и планирования. В 2016 году он возглавил направление медиасервисов. Исполняющим обязанности гендиректора он был назначен после ухода с должности Елены Буниной со 2 апреля.

Должность гендиректора должен был занять Тигран Худавердян. Бунина планировала перейти на позицию HR-директора, а также заняться развитием образовательных проектов компании. Однако в связи с включением Худавердяна в санкционный список Евросоюза компании пришлось отменить назначение. Он покинул совет директоров «Яндекса» и пост заместителя генерального директора. А Бунина сообщила, что уезжает из России в Израиль.