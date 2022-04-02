Елена Бунина покинула пост генерального директора «Яндекса»

Генеральный директор «Яндекса» Елена Бунина оставила свою должность. Эту информацию Sostav подтвердили в пресс-службе компании. Исполняющим обязанности гендиректора назначен Артем Савиновский, ранее управлявший подразделением «Яндекс.Медиасервисы» (включает в себя «Яндекс.Музыку», «Кинопоиск», «Яндекс.Афишу» и «Яндекс.Телепрограмму»).

Пресс-служба «Яндекса»: Елена Бунина покидает должность генерального директора ООО «Яндекс». Исполняющим обязанности генерального директора Яндекса в России назначен Артём Савиновский. Про дальнейшие изменения мы расскажем позже.

15 марта в «Яндексе» объявили, что должность гендиректора займёт Тигран Худавердян. Бунина должна была перейти на позицию HR-директора, а также заняться развитием образовательных проектов компании.

Однако в связи с включением Худавердяна в санкционный список Евросоюза компании пришлось отменить назначение. Он покинул совет директоров «Яндекса» и пост заместителя генерального директора.