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18+
05.05.2025 в 09:20

Генеральный директор Familia возглавит Obi

Светлана Можаева назначена на должность генерального директора спустя несколько дней после продажи ретейлера

Светлана Можаева / screenshot

Светлана Можаева вступает в должность генерального директора сети строительных гипермаркетов Obi Россия. Об этом она сообщила в соцсетях, пишут отраслевые Telegram-каналы.

С 2011 года Можаева работала в сети Familia, а в 2020 году назначена на пост генерального директора компании. С момента прихода в Familia она занималась развитием бизнеса, отвечала за выстраивание всех ключевых процессов компании и за ее финансовую стабильность.

«После почти 14 невероятных лет в Familia настало время новых вызовов — я вступаю в должность генерального директора OBI Россия… Это большая честь и ответственность», — написала Можаева в социальных сетях.

Она также похвасталась тем, что за 14 лет сеть Familia выросла с 60 до почти 500 магазинов, компания вошла в топ-500 крупнейших компаний России и заняла лидирующие позиции в отраслевых рейтингах.

До Familia Можаева работала финансовым директором в «МТС-ретейл» и заместителем генерального директора в «Утконос онлайн».

30 апреля стало известно, что структуры, связанные с «Севергрупп» Алексея Мордашова, купили долю в Obi у группы «Синдика». Сделка будет многоступенчатой, в результате нее «Севергрупп» полностью купит ретейлера. В дальнейшем бизнес может войти в состав «Ленты», полагают участники рынка.

OBI Familia
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