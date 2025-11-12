Где российские компании хранят корпоративные видеобиблиотеки: что пришло на смену Vimeo

По данным видеосервиса Kinescope, за восемь месяцев 2025 года российские компании перенесли на локальные платформы 100 тыс. видео — в полтора раза больше, чем за весь прошлый год. Триггер — блокировки и невозможность оплаты иностранных решений. При выборе новой площадки для видео бизнес столкнулся с проблемой: в России нет платформ все в одном, как Vimeo, и нужный функционал разбросан по разным сервисам. Редактор Kinescope Лина Данилова рассказала Sostav, как бизнесу не утонуть в выборе видеосервисов.

Зачем бизнесу видео и что случилось с Vimeo

Для большинства компаний видео — инфраструктура для продаж, обучения и внутренних процессов. Требования к видеоплатформам для бизнеса отличаются от открытых хостингов, таких как YouTube: нужны интеграции с корпоративными инструментами, защита контента, управление каталогом без рекламы, в идеале со встроенной видеоконференцсвязью, редактором и ИИ.

Пару лет назад таким решением был Vimeo, платформа без элементов соцсети, с закрытой многофункциональной архитектурой для B2B-маркетинга, EdTech и корпоративных задач.

Проблемы с Vimeo начались в 2022-м: невозможность оплаты с российских счетов, блокировки аккаунтов, внезапное удаление контента. Потом — ограничение работы американского CDN-провайдера Cloudflare, через который проходила четверть мирового трафика и который использовал Vimeo. К концу 2024 года Роскомнадзор рекомендовал перейти на локальные решения — в июне 2025-го трафик через Cloudflare упал на 30%. Бизнес столкнулся с реальностью: видео зависает, платежи не проходят, техподдержка молчит. Возник вопрос: куда переносить видеоархивы?

Александр Павлычев, сооснователь Kinescope: В случае Vimeo и Cloudflare компании поделились на два лагеря: тех, кому нужно было перенести контент «еще вчера», и тех, кто подходил к этому запланировано. В первом случае бизнес был в дефиците времени и страхе потерять файлы. Во втором — преобладал рациональный подход: таблицы сравнения, совещания, протоколы. Наиболее гибким оказался сегмент EdTech, который еще до блокировок начал искать альтернативы. Позднее к нему присоединились университеты и корпоративное обучение. Электронная коммерция пока действует осторожно, но интерес к российским решениям растет.

Проблема выбора: что компании ищут на российском рынке

Когда бизнес начал искать замену Vimeo, стало ясно: полного аналога на российском рынке нет. От Vimeo компании получали все: хостинг, редактор, стриминг, аналитику, интеграции, защиту и ИИ-инструменты. На российском рынке этот функционал разделен между разными сервисами.

Закрытые корпоративные платформы . Yandex Cloud Video, Boomstream, Kinescope, FaceCast и другие предлагают продукты, близкие к модели Vimeo. Их сильная сторона — безопасность, аналитика, контроль доступа, интеграции. Пока им недостает встроенного видеоредактора и ИИ.

. Yandex Cloud Video, Boomstream, Kinescope, FaceCast и другие предлагают продукты, близкие к модели Vimeo. Их сильная сторона — безопасность, аналитика, контроль доступа, интеграции. Пока им недостает встроенного видеоредактора и ИИ. Стриминговые сервисы могут входить в функционал видеохостингов, быть браузерными (Bizon365) или работать как отдельные программы (OBS Studio, XSplit). Обычно это часть экосистемы, а не ее центр.

могут входить в функционал видеохостингов, быть браузерными (Bizon365) или работать как отдельные программы (OBS Studio, XSplit). Обычно это часть экосистемы, а не ее центр. Конструируемые решения из HTML5-плеера, CDN, CMS и облачного хранения. Выбор крупных компаний с ИТ-командой и бюджетом.

из HTML5-плеера, CDN, CMS и облачного хранения. Выбор крупных компаний с ИТ-командой и бюджетом. Открытые платформы . YouTube, « VK Видео», Rutube — бесплатные решения для малого бизнеса без настроек приватности, аналитики и защиты от утечек.

. YouTube, « Видео», Rutube — бесплатные решения для малого бизнеса без настроек приватности, аналитики и защиты от утечек. Видеосвязь не входила функционал Vimeo, но записи звонков — большая часть корпоративного контента. В России сегмент ВКС быстро растет: 39% компаний используют только отечественное ПО для видеосвязи, против 33% в 2024 году.

Компании ищут компромисс: выбрать одну платформу или собрать экосистему из нескольких видеосервисов. Хорошая новость: российские видеохостинги для бизнеса закрывают до 80−90% функциональности Vimeo и активно развиваются. Рынок движется от модели «один против всех» к набору развитых корпоративных видеосистем.

Какие еще проблемы вскрыла вынужденная миграция?

История с Vimeo стала стресс-тестом для внутренних процессов и подсветила:

Хаос в хранении . Видео разбросаны по облакам, мессенджерам, личным аккаунтам — поиск файлов превращается в квест.

. Видео разбросаны по облакам, мессенджерам, личным аккаунтам — поиск файлов превращается в квест. Отсутствие структуры . В большинстве компаний нет ответственного за видеокаталог — видео живет своей жизнью, не приносит пользу или даже вредит.

. В большинстве компаний нет ответственного за видеокаталог — видео живет своей жизнью, не приносит пользу или даже вредит. Проблемы с доступом . Материалы для руководства открыты всем, а другой контент теряется или не открывается из-за путаницы с правами.

. Материалы для руководства открыты всем, а другой контент теряется или не открывается из-за путаницы с правами. Дубли и устаревший контент. Часть видео повторяется или непонятно зачем хранится, а удалять страшно. Архив разрастается, управлять им сложнее.

Вынужденная миграция стала поводом пересмотреть подход к работе с видеоконтентом и попробовать управлять им по-новому.

Тренды корпоративного видео: ИИ, персонализация и продуманные видеобиблиотеки

Использование искусственного интеллекта для создания видео за последний год выросло вдвое: с 18% до 41%. ИИ открывает много возможностей в мире корпоративного видео.

Транскрибация, субтитры и поиск по содержанию . ИИ расшифровывает речь, создает субтитры, переводит и индексирует контент — можно искать моменты по ключевому слову. «Яндекс Браузер» уже встроил транскрибацию для публичного контента, а «VK Видео» и ряд профессиональных хостингов постепенно внедряют создание автосубтитров.

. ИИ расшифровывает речь, создает субтитры, переводит и индексирует контент — можно искать моменты по ключевому слову. «Яндекс Браузер» уже встроил транскрибацию для публичного контента, а «VK Видео» и ряд профессиональных хостингов постепенно внедряют создание автосубтитров. Саммаризация . ИИ-ассистенты записывают звонки и создают краткое содержание — это экономит часы работы, но открытые инструменты не могут гарантировать безопасность.

. ИИ-ассистенты записывают звонки и создают краткое содержание — это экономит часы работы, но открытые инструменты не могут гарантировать безопасность. Нейроозвучка. YouTube давно запустил автоматический дубляж, но у российских видеохостингов такого пока нет. Зато есть отдельные сервисы, которые помогают масштабировать обучение и общаться с иностранными партнерами.

Второй важный тренд — персонализация видеоконтента. Если раньше общие архивы были нормой, то теперь компании персонализируют сценарии просмотра по уровням доступа через связку видеоплатформ и корпоративных систем. Так снижается риск утечек, а коммуникация внутри компании становится адреснее. Но пока, по данным исследования консалтинговой компании «Ривелти», компании часто выбирают смешанный подход, размещая корпоративные видео на нескольких ресурсах.

Третий тренд — переход компаний от хаоса к видеобиблиотекам с группировкой контента, описаниями, тегами и плейлистами. Для поиска нужного материала достаточно ввести ключевое слово или выбрать категорию.

Видео перестает существовать отдельно от процессов и становится элементом живой базы знаний: в LMS — как часть модулей, в CRM — как материал для демонстрации продукта, на корпоративном портале — как раздел с инструкциями.

Александр Павлычев, сооснователь Kinescope: По внедрению ИИ российский рынок отстает западных решений на два-три года. Причины этому — недостаток венчурного финансирования, низкая культура интеграций, ограниченная экспансия на рынки СНГ и БРИКС. Российский сектор видеосервисов фрагментирован — функции распределены между UCaaS-платформами (Unified Communications as a Service, унифицированные коммуникации как сервис), CDN-операторами и соцсетями, тогда как на Западе уже есть специализированные решения для разных сфер бизнеса. Тем не менее тренд позитивный: отставание сокращается, фокус смещается с хостингов к экосистемам, видео воспринимается как стратегический актив и меняется отношение к ИИ.

Что бизнесу делать дальше?

Миграция с Vimeo дала шанс начать все с чистого листа. И вот что стоит сделать, если вы ищете новый видеохостинг.