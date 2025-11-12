Где российские компании хранят корпоративные видеобиблиотеки: что пришло на смену Vimeo

По данным видеосервиса Kinescope, за восемь месяцев 2025 года российские компании перенесли на локальные платформы 100 тыс. видео — в полтора раза больше, чем за весь прошлый год. Триггер — блокировки и невозможность оплаты иностранных решений. При выборе новой площадки для видео бизнес столкнулся с проблемой: в России нет платформ все в одном, как Vimeo, и нужный функционал разбросан по разным сервисам. Редактор Kinescope Лина Данилова рассказала Sostav, как бизнесу не утонуть в выборе видеосервисов.
Зачем бизнесу видео и что случилось с Vimeo
Для большинства компаний видео — инфраструктура для продаж, обучения и внутренних процессов. Требования к видеоплатформам для бизнеса отличаются от открытых хостингов, таких как YouTube: нужны интеграции с корпоративными инструментами, защита контента, управление каталогом без рекламы, в идеале со встроенной видеоконференцсвязью, редактором и ИИ.
Пару лет назад таким решением был Vimeo, платформа без элементов соцсети, с закрытой многофункциональной архитектурой для B2B-маркетинга, EdTech и корпоративных задач.
Проблемы с Vimeo начались в 2022-м: невозможность оплаты с российских счетов, блокировки аккаунтов, внезапное удаление контента. Потом — ограничение работы американского CDN-провайдера Cloudflare, через который проходила четверть мирового трафика и который использовал Vimeo. К концу 2024 года Роскомнадзор рекомендовал перейти на локальные решения — в июне 2025-го трафик через Cloudflare упал на 30%. Бизнес столкнулся с реальностью: видео зависает, платежи не проходят, техподдержка молчит. Возник вопрос: куда переносить видеоархивы?
Александр Павлычев, сооснователь Kinescope:
В случае Vimeo и Cloudflare компании поделились на два лагеря: тех, кому нужно было перенести контент «еще вчера», и тех, кто подходил к этому запланировано. В первом случае бизнес был в дефиците времени и страхе потерять файлы. Во втором — преобладал рациональный подход: таблицы сравнения, совещания, протоколы.
Наиболее гибким оказался сегмент EdTech, который еще до блокировок начал искать альтернативы. Позднее к нему присоединились университеты и корпоративное обучение. Электронная коммерция пока действует осторожно, но интерес к российским решениям растет.
Проблема выбора: что компании ищут на российском рынке
Когда бизнес начал искать замену Vimeo, стало ясно: полного аналога на российском рынке нет. От Vimeo компании получали все: хостинг, редактор, стриминг, аналитику, интеграции, защиту и ИИ-инструменты. На российском рынке этот функционал разделен между разными сервисами.
- Закрытые корпоративные платформы. Yandex Cloud Video, Boomstream, Kinescope, FaceCast и другие предлагают продукты, близкие к модели Vimeo. Их сильная сторона — безопасность, аналитика, контроль доступа, интеграции. Пока им недостает встроенного видеоредактора и ИИ.
- Стриминговые сервисы могут входить в функционал видеохостингов, быть браузерными (Bizon365) или работать как отдельные программы (OBS Studio, XSplit). Обычно это часть экосистемы, а не ее центр.
- Конструируемые решения из HTML5-плеера, CDN, CMS и облачного хранения. Выбор крупных компаний с ИТ-командой и бюджетом.
- Открытые платформы. YouTube, « VK Видео», Rutube — бесплатные решения для малого бизнеса без настроек приватности, аналитики и защиты от утечек.
- Видеосвязь не входила функционал Vimeo, но записи звонков — большая часть корпоративного контента. В России сегмент ВКС быстро растет: 39% компаний используют только отечественное ПО для видеосвязи, против 33% в 2024 году.
Компании ищут компромисс: выбрать одну платформу или собрать экосистему из нескольких видеосервисов. Хорошая новость: российские видеохостинги для бизнеса закрывают до 80−90% функциональности Vimeo и активно развиваются. Рынок движется от модели «один против всех» к набору развитых корпоративных видеосистем.
Какие еще проблемы вскрыла вынужденная миграция?
История с Vimeo стала стресс-тестом для внутренних процессов и подсветила:
- Хаос в хранении. Видео разбросаны по облакам, мессенджерам, личным аккаунтам — поиск файлов превращается в квест.
- Отсутствие структуры. В большинстве компаний нет ответственного за видеокаталог — видео живет своей жизнью, не приносит пользу или даже вредит.
- Проблемы с доступом. Материалы для руководства открыты всем, а другой контент теряется или не открывается из-за путаницы с правами.
- Дубли и устаревший контент. Часть видео повторяется или непонятно зачем хранится, а удалять страшно. Архив разрастается, управлять им сложнее.
Вынужденная миграция стала поводом пересмотреть подход к работе с видеоконтентом и попробовать управлять им по-новому.
Тренды корпоративного видео: ИИ, персонализация и продуманные видеобиблиотеки
Использование искусственного интеллекта для создания видео за последний год выросло вдвое: с 18% до 41%. ИИ открывает много возможностей в мире корпоративного видео.
- Транскрибация, субтитры и поиск по содержанию. ИИ расшифровывает речь, создает субтитры, переводит и индексирует контент — можно искать моменты по ключевому слову. «Яндекс Браузер» уже встроил транскрибацию для публичного контента, а «VK Видео» и ряд профессиональных хостингов постепенно внедряют создание автосубтитров.
- Саммаризация. ИИ-ассистенты записывают звонки и создают краткое содержание — это экономит часы работы, но открытые инструменты не могут гарантировать безопасность.
- Нейроозвучка. YouTube давно запустил автоматический дубляж, но у российских видеохостингов такого пока нет. Зато есть отдельные сервисы, которые помогают масштабировать обучение и общаться с иностранными партнерами.
Второй важный тренд — персонализация видеоконтента. Если раньше общие архивы были нормой, то теперь компании персонализируют сценарии просмотра по уровням доступа через связку видеоплатформ и корпоративных систем. Так снижается риск утечек, а коммуникация внутри компании становится адреснее. Но пока, по данным исследования консалтинговой компании «Ривелти», компании часто выбирают смешанный подход, размещая корпоративные видео на нескольких ресурсах.
Третий тренд — переход компаний от хаоса к видеобиблиотекам с группировкой контента, описаниями, тегами и плейлистами. Для поиска нужного материала достаточно ввести ключевое слово или выбрать категорию.
Видео перестает существовать отдельно от процессов и становится элементом живой базы знаний: в LMS — как часть модулей, в CRM — как материал для демонстрации продукта, на корпоративном портале — как раздел с инструкциями.
Александр Павлычев, сооснователь Kinescope:
По внедрению ИИ российский рынок отстает западных решений на два-три года. Причины этому — недостаток венчурного финансирования, низкая культура интеграций, ограниченная экспансия на рынки СНГ и БРИКС.
Российский сектор видеосервисов фрагментирован — функции распределены между UCaaS-платформами (Unified Communications as a Service, унифицированные коммуникации как сервис), CDN-операторами и соцсетями, тогда как на Западе уже есть специализированные решения для разных сфер бизнеса.
Тем не менее тренд позитивный: отставание сокращается, фокус смещается с хостингов к экосистемам, видео воспринимается как стратегический актив и меняется отношение к ИИ.
Что бизнесу делать дальше?
Миграция с Vimeo дала шанс начать все с чистого листа. И вот что стоит сделать, если вы ищете новый видеохостинг.
- Провести аудит. Понять, сколько видео есть, где оно хранится, кто им пользуется. Выявить дубли, устаревший и важный контент.
- Выбрать платформу под задачи. Нужна защита и интеграции — смотрите на корпоративные хостинги. Планируете масштабное обучение — платформы для вебинаров. Готовы собирать инфраструктуру сами — конструируйте решение из компонентов.
- Выстроить процессы. Назначить ответственных, установить правила именования файлов, проставления тегов, управления доступом.
- Использовать автоматизацию. Внедрить транскрибацию и субтитры, настроить поиск по содержанию, подключить интеграции.
- Думать на перспективу. Прогнозировалось, что 52% компаний увеличат объем обучения в 2025 году, 49% — поднимут бюджеты на развитие персонала. Видео будет становиться важнее, и те бизнесы, что научатся с ним работать, окажутся впереди.