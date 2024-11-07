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07.11.2024 в 11:00

«Ты куда? За самым важным!»

Новый ролик «Газпромбанка» с Павлом Волей и Ляйсан Утяшевой о карте с кешбеком

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В новом ролике амбассадоры бренда Павел Воля и Ляйсан Утяшева рассказывают, что с дебетовой картой «Газпромбанка» не нужно ждать начала скидок. О работе над видеороликом Sostav рассказала команда проекта.

По сюжету молодая пара сидит в гостиной с планшетом, они собрались что-то выбрать на маркетплейсе, но тут на экране планшета появляются Павел и Ляйсан и рассказывают про дебетовую карту «Газпромбанка», с кешбэком которой покупки будут выгоднее всегда, а не только в период распродаж. Причем в начале ролика звезды как будто стучатся в экран телевизора зрителя, далее мы видим, что они говорят с парой на диване. Этот прием с «отъездом» в экран планшета стал возможен благодаря использованию на съемках роборуки. В результате в ролике активными героями являются и амбассадоры бренда, и его клиенты.

Анастасия Смирнова, исполнительный вице-президент — начальник Департамента коммуникаций и маркетинга «Газпромбанка»:

В этом ролике мы продолжаем и расширяем нашу креативную рамку, включая в нее вместе с Павлом и Ляйсан семью, с которой может ассоциировать себя каждый. Помимо селебрити и актеров в ролике вновь появилась сказочная жар-птица. Исследования показали, что зрители уже запомнили ее как символ выгодных предложений банка, поэтому было решено использовать ее в рекламных кампаниях и дальше. Работая над этим роликом, мы, с одной стороны, создали уютную домашнюю атмосферу на экране, а с другой — доступно показали продукт.

Сергей Рамз, режиссер:

Действительно, в новой рекламе «Газпромбанка» помимо амбассадоров Павла Воли и Ляйсан Утяшевой, которые оказываются в цифровом пространстве приложения, появляются те самые реальные, обычные люди, для которых и разрабатываются продукты «Газпромбанка». Для меня было интересной задачей вместе с командой банка создать образы героев и дом, в котором они живут, так, чтобы зрители не только узнали в них себя, но и смогли спроецировать все выгоды и удобства повышенного кешбэка на свою повседневную жизнь.

Идею ролика и ее воплощение разработала креативная команда «Газпромбанка». Визуальный ряд в новом ролике подчеркивает идею о том, что с картой «Газпромбанка» клиентам не нужно выбирать 2−3 узкие категории для повышенного кешбэка, она дает кешбэк в самых привычных и популярных категориях.

Состав творческой группы

«Газпромбанк» (клиент)

Исполнительный вице-президент — начальник Департамента коммуникаций и маркетинга: Смирнова Анастасия

Креативная команда:
Коссо Елена
Гайдо Григорий
Павленко Татьяна
Мелузов Игорь
Коротков Николай

Продуктовый маркетинг:
Градобоев Александр
Говорская Ольга
Кожухова Мария

Продакшен:
Генеральный продюсер: Нефёдов Дмитрий
Исполнительный продюсер: Малахов Максим
Режиссер: Рамз Сергей
Второй режиссёр: Зверев Антон
Оператор-постановщик: Коробкин Константин

Газпромбанк
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