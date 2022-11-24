Газпромбанк запустил рекламу на 3D-кубах в московских торговых центрах

Газпромбанк запустил объемные рекламные ролики на мобильных 3D-кубах в торговых центрах Москвы. Кампания продвигает акцию по кредитной карте «180 дней без %», рассказали Sostav в банке. Проект создан при участии оператора наружной рекламы HDOutdoor.

Анастасия Смирнова, вице-президент, начальник департамента коммуникаций и маркетинга Газпромбанка: Мы стремимся к тому, чтобы бренд Газпромбанка воспринимался как инновационный и технологичный как с точки зрения бизнеса, так и в маркетинге, где мы всегда находимся в поиске самых современных и эффективных инструментов. Сегодня мы рады сообщить, что Газпромбанк одним из первых в России начинает использовать возможности трёхмерных кубов для продвижения наших продуктов. Уверена, что 3D-кубы с эффектной анимацией привлекут внимание посетителей торговых центров к продукту — кредитной карте — и будут способствовать росту узнаваемости банка.

Обычно компании выбирают для 3D-рекламы изначально объемные изображения — животных или автомобили. Их траектории движения можно подсмотреть в реальном мире и перерисовать на экран. В Газпромбанке же главным героем стала сама карта — плоская в обычной жизни, поэтому задача состояла в том, чтобы с нуля придумать её скольжение и полёт. «Чтобы добиться эффекта целостности восприятия картинки, требуется многочасовая работа над роликом, ведь графика с разных углов смотрится по-разному», — подчеркнули в компании.

Уже сегодня ролик Газпромбанка показывают на конструкциях размером 2,9 на 2,4 метра в трёх торговых центрах Москвы: «Метрополис», «Афимолл», «Европолис». С 1 декабря кампанию также запустят в «Саларис», «Хорошо», а также в двух ТЦ в Санкт-Петербурге — «Питер Лэнд» и «Лето».

По подсчётам HDOutdoor, рекламная кампания на мобильных 3D-кубах в 5−7 моллах даёт охват в 6−9 млн человек. Таких результатов удаётся добиться за счёт того, что конструкции установлены в самых проходных местах торговых центров. А за счёт яркой анимации у посетителей возникает желание задержать внимание на ролике.