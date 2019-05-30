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30.05.2019 в 14:20

«Газпромбанк» ищет партнера для размещения рекламы в прессе и на радио

Рекламная кампания продлится с июня по август текущего года

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Газпромбанк объявил тендер на размещение рекламы в прессе и на размещение рекламных материалов в эфире радиостанций. Оба пройдут в формате открытого редукциона.

Партнер займется размещением рекламы в 11 печатных СМИ и на шести радиостанциях. По условиям конкурса компании, подающие заявки, должны соответствовать следующим требованиям: иметь опыт подобной работы не менее трех лет; общая стоимость проектов должна составлять не меньше 60 млн в прессе и не менее 15 млн рублей для радио; не быть аффилированными с другими участниками конкурса — каждый холдинг может выставить только одну компанию.

Будет выбрано пять победителей, которые должны подготовить материалы в указанные в договорах сроки. Победитель конкурса на размещение рекламы в прессе обязан будет в июне, июле и августе текущего года разместить цветные рекламные модули по вкладам и кредитованию — всего 34 публикации.

Победителю второго тендера предстоит создать два ролика продолжительностью около 20 секунд с диктором, которого выберет банк. Количество выходов роликов с июня по август — от 25 до 33.

Весной «Газпромбанк» также объявлял тендеры и искал информационных партнеров.

Газпромбанк Тендеры
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