«Газпром-Медиа» объединяет видеоплатформы и усиливает поддержку малого бизнеса

На Петербургском международном экономическом форуме представители «Газпром-Медиа Холдинга» рассказали о ключевых трендах развития медиа и рекламы в России, а также о планах по запуску единой медиаплатформы.

Заместитель генерального директора Людмила Смирнова подчеркнула, что медиа и реклама остаются важнейшими элементами современной экономики, отражая экономические процессы и стимулируя предпринимательскую активность. Российские видеоплатформы, в том числе «Газпром-Медиа», сегодня выступают значимой частью креативной экономики и эффективной площадкой для рекламы, особенно для малого и среднего бизнеса (МСП). По словам Смирновой, развитие телевидения и появление онлайн-ТВ внутри онлайн-кинотеатров создали новый крупный рекламный канал, сопоставимый с федеральным телеканалом по объему рекламы. В год в онлайн-ТВ объем рекламного инвентаря достигает 120 млрд 20-секундных роликов.

Она отметила, что с улучшением экономической ситуации и ростом потребления рекламодателям придется закладывать все большие бюджеты для выхода на аудиторию. Это связано с тем, что развитие рекламного рынка тесно связано с динамикой ВВП, увеличивается доля рекламы в структуре ВВП, а конкуренция за потребителя продолжает расти. Кроме того, рынок поддерживает появление нового эффективного рекламного инвентаря — в частности, отечественных цифровых платформ, которые пришли на смену международным. Важную роль в этих изменениях играет и переход телевидения на цифровое вещание. Доля рекламодателей из МСП на федеральном ТВ выросла с 2% в 2020 году до 4% в 2024-м, а на радио доля МСП достигает около 30% и продолжает расти.

Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров анонсировал запуск единой медиаплатформы на базе RUTUBE, PREMIER и Yappy, которая будет доступна уже в первой половине 2026 года. Объединение этих сервисов идет последние два года и уже предусматривает единую подписку, объединяющую функции и маркетинговые инструменты платформ.

Жаров отметил, что аудитория RUTUBE стабильно растет — сейчас платформу ежедневно посещают от 16 до 21 млн человек, а ежемесячно — около 80 млн. Кроме того, Холдинг активно развивает сотрудничество с зарубежными партнерами, фиксируя рост просмотров из США и стран постсоветского пространства. В частности, продолжается обмен опытом с крупным китайским блогерским агентством и развивается сотрудничество с индийскими блогерскими агентствами, с которыми недавно были подписаны соглашения.

Ранее мы писали, что на Петербургском международном экономическом форуме компания «Газпром нефть» представила арт-проект «Террабайт» о цифровых технологиях изучения недр. Инсталляция позволяет всего за несколько минут совершить виртуальное путешествие в глубины Земли и узнать, как менялась планета на протяжении миллионов лет.