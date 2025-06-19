Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Лемана ПРО

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
19.06.2025 в 11:30

«Оператор Газпром ИД» и СПбГЭУ запускают цифровую платформу для подготовки кадров

Стороны подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ-2025

«Оператор Газпром ИД» и Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ) подписали на ПМЭФ-2025 соглашение о развитии цифровых сервисов в сфере образования и науки.

Одна из целей сотрудничества — пилотный запуск системы «ГИД UniVerse». Платформа создана для взаимодействия между работодателями и будущими сотрудниками с учетом специфики бизнес-задач. Кроме того, решение предоставляет информацию о развитии профилей профессий и тенденциях рынка труда.

«Оператор Газпром ИД» — российская компания, специализирующаяся на разработке экосистемных платформ и цифровых продуктов для бизнеса и государства. Среди ключевых решений — SSO Газпром ID, платформа управления данными «Дата Нова» и единая платформа взаимодействия, которая объединяет HR-Tech и другие сервисы для более чем 400 организаций.

СПбГЭУ — один из крупнейших образовательных и научных центров России. С 2011 года в университете работает Центр инновационного развития, активно вовлекающий студентов и преподавателей в инновационные проекты и программы.

Соглашение Газпром ID СПбГЭУ
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Технологии
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.