«Оператор Газпром ИД» и СПбГЭУ запускают цифровую платформу для подготовки кадров

«Оператор Газпром ИД» и Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ) подписали на ПМЭФ-2025 соглашение о развитии цифровых сервисов в сфере образования и науки.

Одна из целей сотрудничества — пилотный запуск системы «ГИД UniVerse». Платформа создана для взаимодействия между работодателями и будущими сотрудниками с учетом специфики бизнес-задач. Кроме того, решение предоставляет информацию о развитии профилей профессий и тенденциях рынка труда.

«Оператор Газпром ИД» — российская компания, специализирующаяся на разработке экосистемных платформ и цифровых продуктов для бизнеса и государства. Среди ключевых решений — SSO Газпром ID, платформа управления данными «Дата Нова» и единая платформа взаимодействия, которая объединяет HR-Tech и другие сервисы для более чем 400 организаций.

СПбГЭУ — один из крупнейших образовательных и научных центров России. С 2011 года в университете работает Центр инновационного развития, активно вовлекающий студентов и преподавателей в инновационные проекты и программы.