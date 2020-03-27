Газета Metro полностью перешла к мэрии Москвы

Правительство Москвы полностью выкупило у группы ЕСН Григория Березкина столичную бесплатную газету Metro, сообщают «Ведомости».

Газета выходит в Москве с 1997 года по лицензии Metro International. Распространяется газета прежде всего на станциях метрополитена и зарабатывает полностью на рекламе.

Издание несколько раз меняло владельцев. Сначала мажоритарием выступала АФК «Система», затем она продала свой пакет столичному метрополитену. В 2008 году ЕСН выкупила 80% акций. Тогда 10% оставались у метро, еще 10% — у структур мэрии. Все издание оценивалост в $3,2 млн. Позднее газету пыталась выкупить «Национальная Медиа Группа».

По данным Mediascope, номер газеты читают около 1 млн жителей столицы, у ее сайта, по собственным данным, 2,9 млн уникальных посетителей в день. Интерес чиновников к газете неудивителен, считают опрошенные эксперты: мэрия всегда очень переживает, чтобы население города получало правильную, с ее точки зрения, информацию.