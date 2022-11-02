Цифровизация регионов: как Gallery сотрудничает с операторами наружной рекламы

Часто региональные операторы наружной рекламы вступают в партнёрство с более крупными представителями отрасли, чтобы расширить пул рекламодателей и использовать новые технологии. Команда Gallery поделилась с Sostav подробностями такого сотрудничества.

Цифровизация регионов как вызов

Российский рынок наружной рекламы в регионах обладает неоднородной структурой. Помимо собственного инвентаря двух крупнейших федеральных операторов, на нём присутствуют несколько крупных региональных компаний и около тысячи компаний-владельцев инвентаря на местном уровне.

И если у крупных федеральных и региональных игроков разветвленная сеть филиалов, стандартизованный инвентарь и технологичные варианты размещения, то у локальных компаний рекламный инвентарь и его технологическая начинка сильно отличаются от общепринятых стандартов в наружке. Некоторые при этом имеют всего одну-две рекламные конструкции, на которых нет никаких стандартов по длине и частоте выхода рекламных роликов.

При этом российский рынок наружной рекламы продолжает активную цифровизацию. За три года количество цифровых поверхностей выросло в 1,5 раза в октябре 2022 года, превысив 19 тыс. единиц, говорится в отчёте AdMetrix, исключающем Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.

В 2021 году наша цифровая выручка составляла около 60% от общего объёма, в ноябре 2022 она достигла отметки в 75%. Выручка от программатических продуктов Gallery в среднем держится на уровне 20% от общей выручки компании.

Однако цифровизация инвентаря требует серьёзных вложений и зачастую оказывается недоступна для небольших операторов, тем более сейчас, когда усложнились вопросы поставок цифровых экранов, подорожали комплектующие. К тому же никто не отменял необходимость обслуживания и заполнения существующих рекламных конструкций. В условиях сокращения рекламных бюджетов делать это становится сложнее, а привлечение федеральных рекламных денег — задача нетривиальная. Одним из возможных выходов становится подключение к цифровым платформам крупных операторов.

Денис Калабухов, директор по управлению регионами Gallery: Наши технологические платформы позволяют местным и региональным операторам получить доступ к крупным федеральным рекламодателям, которые имеют больший запас прочности, а значит и стабильно размещают рекламу. Будучи крупнейшим российским оператором цифровой наружной рекламы, мы напрямую сотрудничаем с сотнями прямых рекламодателей и десятками агентств, которые располагают собственным пулом клиентов. Подключение местных операторов к нашим платформам — это взаимовыгодный процесс. С одной стороны, небольшие компании получают возможность загрузить свой инвентарь и заработать дополнительные деньги, с другой — мы предоставляем нашим клиентам новые территории для проведения рекламных кампаний.

Речь идёт не просто о продажах рекламы на поверхностях региональных операторов или взятии конструкций в управление. Партнёрство предполагает размещение цифровой наружной рекламы с использованием новейших технологий, которые пользуются все большим спросом у федеральных рекламодателей.

Пример регионального партнёрства

Один из недавних примеров такого партнёрства — подключение оператора «ГоризонтLED» (Ростов-на-Дону) к нашей SSP-платформе. В компании уже рассказали о первых результатах совместной работы.