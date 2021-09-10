В Британии запустили кризисную линию для лечения посттравматического синдрома у врачей

К сожалению, пандемия COVID-19 все еще не отступила. Как показали креаторы Adam&Eve (DDB) и британская благотворительная организация Frontline19, вскоре нас ожидает следующий кризис — пандемия посттравматического стрессового расстройства у медицинских работников, которые все это время были (и продолжают находиться) в «красной зоне».

В рамках совместной с активации платформой облачных коммуникаций Twilio была запущена бесплатная линия психологической помощи Hopeline19 (от слова «надежда»), позвонив на которую пользователи могут оставить слова поддержки медикам или прослушать сообщения. «Отвечать» на звонки будет телеведущий на ITV и BBC Radio 2 Дермот О'лири.

Также команда Novemba Films и Academy Films в сотрудничестве со специалистами по посттравматическому стрессу сняли ролик для продвижения инициативы. В короткометражке представлены истории медиков (от работников скорой помощи до врачей и медсестер интенсивной терапии), которые тяжело переживают смерть пациентов — в обстановке тотального стресса и усталости они вынуждены сообщать их родственникам новости о проигрыше в битве с COVID-19.

Баннеры с призывами присоединиться к инициативе разместят в целевых СМИ и больницах — на промо изображен фоторобот медработника, лицо которого состоит из изображений пациентов и девайсов, связанных с их лечением.

Некоммерческая организация Frontline19 была создана психотерапевтом Клэр Гудвин-Фи во время первой волны локдауна в Великобритании — благотворительная компания состоит из консультантов, которые проводят бесплатные конфиденциальные сеансы психологической помощи с медицинским персоналом.

Как отметила основательница проекта, «надвигается кризис психического здоровья среди людей, которые столкнулись с самой тяжелой из пандемий и для которых она далека от завершения. Мы знаем, что посттравматический синдром может проявиться через год после эмоционального потрясения. Поэтому очень важно сделать так, чтобы герои нового времени не чувствовали себя одинокими и брошенными».