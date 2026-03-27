27.03.2026 в 09:40

Министерство образования Франции пожаловалось в прокуратуру на TikTok

Сервис уличили в рисках для подростков

Министерство образования Франции обратилось в прокуратуру Парижа с жалобой на TikTok. В документе указывается на возможную связь платформы с ухудшением психического здоровья молодежи, пишет Reuters.

Поводом стало чрезмерное время, которое подростки проводят в приложении. Кроме того, еще в ноябре прошлого года французские следственные органы начали проверку из-за опасений, что рекомендации контента в TikTok могут подталкивать подростков к опасному поведению, включая суицидальные мысли.

Сервис, принадлежащий компании ByteDance, уже находится под пристальным вниманием французских властей. Ранее в стране обсуждались потенциальные риски, связанные с его алгоритмами и влиянием на пользователей. Однако в самой компании отвергают эти обвинения и заявляют, что платформа принимает меры для защиты пользователей и контроля контента.

Ранее сообщалось, что суд присяжных в штате Нью-Мексико обязал Meta (признана экстремисткой и запрещена в РФ) выплатить $375 млн по делу о защите детей. Компанию признали виновной в том, что она вводила в заблуждение относительно безопасности своих платформ для несовершеннолетних пользователей.

Юлия Топольская
TikTok
