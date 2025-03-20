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20.03.2025 в 06:10

«МТС медиа» и ГК «Рики» договорились о создании вселенной

Компании будут совместно производить проекты для детской аудитории

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«МТС медиа» и ГК «Рики» договорились о совместном производстве проектов для детской аудитории. В рамках сотрудничества они намерены выпускать анимационные фильмы и сериалы, а также продюсировать офлайн-мероприятия, сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление компаний.

Компании заключили двухлетнее соглашение. Первый проект в его рамках — создание вселенной, главным героем которой будет Дед Мороз. Продуктами сотрудничества станут анимационные фильмы, аудиокниги и игры.

В концепцию единой вселенной встроят семейные офлайн-мероприятия, а в перспективе — тематические парки. Первые проекты начнут выходить уже в 2026 году.

Партнерство с МТС позволит расширить вселенную персонажей «Рики», считает гендиректор ГК Юлия Немчина. Для «МТС медиа» это стратегическая ставка: у ГК «Рики» есть экспертиза и это партнерство — часть стратегии создания франшиз для экосистемы МТС.

Эксперты полагают, что детский контент максимально соответствует целям холдинга «МТС медиа». Помимо анимации его можно монетизировать в формате шоу, через продажи цифровых книг, игрушек, канцтоваров.

Ранее сообщалось, что МТС купила у ГК «Рики» права на использование образов основных персонажей анимационной франшизы «Фиксики». Герои будут использоваться в качестве диджитал-маскотов для продвижения и индивидуализации детских цифровых сервисов экосистемы.

ГК Рики МТС Медиа
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