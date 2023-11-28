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18+
28.11.2023 в 19:08

18 декабря пройдёт форум «Лучшее для России. Развитие регионов»

Более 30 спикеров расскажут о специфике регионального бизнеса

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СП ГРУППА ООО | socprojects.org
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7-й форум «Лучшее для России. Развитие регионов» пройдёт 18 декабря в Hyatt Regency Ekaterinburg. На мероприятии соберутся лидеры своих отраслей, представители органов власти, некоммерческих организаций и сообществ, усилия которых объединены для создания лучшего будущего для России. Об этом Sostav рассказали организаторы.

Из года в год регионы России развиваются благодаря бизнесу и частным лицам. Но как уследить за позитивными изменениями или сбалансированным ростом? На форуме «Лучшее для России. Развитие регионов» участники поделятся новыми практиками и кейсами в области регионального развития.

Главными темами форума станут:

  • жизнь в цифре: как развиваются технологии в регионах России;
  • будущее искусственного интеллекта: как стимулировать внедрение технологий;
  • импортозамещение в России: от адаптации к росту;
  • вызов принят: переход на российские ИТ-решения;
  • поможет ли ESG устойчивому развитию экономики регионов и промышленному росту;
  • как повысить привлекательность России как туристического направления;
  • эффективный бизнес — развитый регион: экономические приоритеты России 2024.

В рамках форума пройдут тематические сессии с выступлениями. Участники получат возможность узнать о специфике регионального бизнеса от более чем 30 представителей российских компаний. В числе спикеров:

  • Дмитрий Рыскин, начальник управления развития партнерских проектов и небанковских сервисов банка ВТБ;
  • Юлия Деева, руководитель направления по связям с общественностью золотодобывающей компании «Полюс»;
  • Екатерина Беспятых, PR-директор Faberlic;
  • Анна Борисова, вице-президент по развитию сети Azimut Hotels;
  • Евгений Тарасевич, заместитель генерального директора по привлечению инвестиций АНО «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области»;
  • Инна Караева, исполнительный директор компании «Ромир».

Форум предоставит участникам возможность познакомиться с передовыми методами и инновационными идеями, которые способствуют прогрессу и процветанию городов нашей страны. В завершение форума пройдёт торжественная церемония награждения лауреатов программы «Лучшее для России. Развитие регионов». Награды получат лучшие компании, продукты и услуги, присутствующие на рынке.

Регистрация доступна по ссылке.

Развитие регионов. Лучшее для России
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