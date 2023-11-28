18 декабря пройдёт форум «Лучшее для России. Развитие регионов»

7-й форум «Лучшее для России. Развитие регионов» пройдёт 18 декабря в Hyatt Regency Ekaterinburg. На мероприятии соберутся лидеры своих отраслей, представители органов власти, некоммерческих организаций и сообществ, усилия которых объединены для создания лучшего будущего для России. Об этом Sostav рассказали организаторы.

Из года в год регионы России развиваются благодаря бизнесу и частным лицам. Но как уследить за позитивными изменениями или сбалансированным ростом? На форуме «Лучшее для России. Развитие регионов» участники поделятся новыми практиками и кейсами в области регионального развития.

Главными темами форума станут:

жизнь в цифре: как развиваются технологии в регионах России;

будущее искусственного интеллекта: как стимулировать внедрение технологий;

импортозамещение в России: от адаптации к росту;

вызов принят: переход на российские ИТ-решения;

поможет ли ESG устойчивому развитию экономики регионов и промышленному росту;

как повысить привлекательность России как туристического направления;

эффективный бизнес — развитый регион: экономические приоритеты России 2024.

В рамках форума пройдут тематические сессии с выступлениями. Участники получат возможность узнать о специфике регионального бизнеса от более чем 30 представителей российских компаний. В числе спикеров:

Дмитрий Рыскин, начальник управления развития партнерских проектов и небанковских сервисов банка ВТБ;

Юлия Деева, руководитель направления по связям с общественностью золотодобывающей компании «Полюс»;

Екатерина Беспятых, PR-директор Faberlic;

Анна Борисова, вице-президент по развитию сети Azimut Hotels;

Евгений Тарасевич, заместитель генерального директора по привлечению инвестиций АНО «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области»;

Инна Караева, исполнительный директор компании «Ромир».

Форум предоставит участникам возможность познакомиться с передовыми методами и инновационными идеями, которые способствуют прогрессу и процветанию городов нашей страны. В завершение форума пройдёт торжественная церемония награждения лауреатов программы «Лучшее для России. Развитие регионов». Награды получат лучшие компании, продукты и услуги, присутствующие на рынке.

Регистрация доступна по ссылке.