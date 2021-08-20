Fort Ross Ventures и венчурная студия ADV LaunchPad объявили о партнерстве

Партнерство двух игроков венчурного рынка означает, что компании в сфере рекламных и маркетинговых технологий смогут получить стартовые инвестиции на разработку продуктов в рамках венчурной студии ADV Launchpad, а также возможность претендовать на финансирование от Fort Ross Ventures. Кроме того, они получат доступ к сети глобальных контактов, проектов и фондов Fort Ross, возможность тестировать гипотезы продуктов с крупнейшими локальными и международными рекламодателями, смогут масштабировать бизнес через партнеров группы АДВ (IPG и Havas).

В Fort Ross Ventures и АДВ отмечают, что партнерство построено по принципу win-win, при котором все участники остаются в выигрыше. Экспертиза ADV Launchpad основана на том, что студия берет идеи на старте, формирует команды и доводит компании до первого результата, достаточного для рассмотрения проекта внешними инвесторами. Новый фонд Fort Ross Seed Fund, в свою очередь, инвестирует на стадиях Seed и Series A в компании с уже готовым технологическим решением, наличием как минимум первой выручки и амбициями глобальной экспансии.

Благодаря партнерству Fort Ross Ventures расширяет воронку перспективных компаний из сегментов AdTech / MarTech, решения которых были верифицированы одной из крупнейших рекламных групп в России. ADV LaunchPad получает дополнительную экспертизу одного из лидирующих глобальных венчурных фондов и дополнительную воронку компаний на стадии pre-seed. Команды стартапов, в свою очередь, смогут сотрудничать с портфельными проектами Fort Ross Ventures и получают возможности для тестирования гипотез на глобальном рынке.

Курировать партнерское направление со стороны АДВ будет директор по инновациям АДВ и генеральный директор ADV Launch Pad Вадим Дьяков, который теперь присоединился и к команде FRV в качестве венчурного партнера фонда ранних стадий Fort Ross Seed Fund.

Виктор Орловский, основатель и генеральный партнер Fort Ross Ventures: Мы начинаем сотрудничать с ADV LaunchPad и верим, что это партнерство окажется плодотворным для обеих сторон. Рынок маркетинговых технологий растет из года в год, по оценкам BDO и WARC. Сегодня его общий объем оценивается в $121,5 млрд, при этом годовые инвестиции в эту отрасль составляют чуть менее $2 млрд. Уверен, широкая экспертиза ADV LaunchPad позволит нам отобрать и поддержать лучшие проекты в этих сферах.