Как поднять конверсию трафика в целевое действие на 30%

«Формтотикс» — дистрибьютор новозеландской компании Foot Science International Ltd в России и СНГ. В нашей стране он поставляет материалы и оборудование для производства индивидуальных ортопедических стелек, занимается их изготовлением и обучением врачей-ортопедов. В 2024 году компания решила обновить корпоративный сайт, чтобы улучшить пользовательский опыт клиентов и генерировать с него продающие лиды. Команда агентства Genius Production (входит в Genius Group ) рассказала Sostav, как реализовала этот проект.

Новые стандарты

Компания «Формтотикс» обратилась к нам с задачей разработать современный и привлекательный корпоративный веб-сайт. Старый был морально устаревшим, медленным, со сложной навигацией и абсолютно не отвечал текущим бизнес-задачам. Референсов для создания новой площадки у клиента не было, поэтому на начальном этапе мы сосредоточились на разработке структуры, мудбордах и аналитике.

Представителю иностранного бренда с историей и большой клиентской базой важно придерживаться брендбука и общепринятых канонов. Мы сделали простую, интуитивно понятную структуру сайта, в которой пользователь путешествует от общего к частному. Главная страница выполняет роль оглавления. Для всех страниц были отрисованы черновые версии со схематическим отображением блоков, размещения текстов и объемов.

Семен Кольцов, директор по маркетингу компании «Формтотикс»: Команда Genius с самых первых минут тендера демонстрировала высокий уровень профессионализма и желания помочь нам решить бизнес-задачи. До момента подписания договора мы провели несколько встреч, чтобы максимально полноценно понять объем работ.

Проанализировав сайты конкурентов «Формтотикс», мы пришли к выводу, что компании в основном сосредоточены на офлайне, а онлайн-представительствам уделяют минимум внимания. Наш клиент планировал активно использовать новый сайт для онлайн-продвижения. Поэтому при создании итогового продукта, было решено этого же вектора и придерживаться.

Дизайн имеет значение

В поиске дизайнерского концепта мы собрали пять мудбордов:

Лаконичный, понятный и привычный для пользователей блочный продуктовый сайт с яркими акцентами. Сайт, основанный на разной размерности и конфигурации блоков в стиле современного ритейла. Концептуальный сайт с крупными карточками, малым количеством текста и упором на визуальный контент в фэшн-стиле. От этой пришлось отказаться из-за отсутствия контента и бюджета на его производство. Минималистичный элегантный сайт в типографском стиле с линейной графикой, фото и иконками в нейтральной цветовой гамме. Метафора состояла в том, что человеческая ступня является топографической картой всего организма. От этой идеи также отказались, как от слишком гламурной для медицинского сайта. Пятый мудборд был собран на основе идей и концепций первого и второго. Клиенту понравился свежий и трендовый стиль, одновременно он хотел сделать главный акцент на продукте. Этот вариант мы и взяли в работу.

Отрисовали дизайн на белом фоне с блоками разной размерности. В верхнем меню мы поставили сквозную контрастную кнопку «Записаться» для сбора лидов. На главной странице также разместили горизонтальные баннеры с акционными предложениями партнеров, добавили тизерное вертикальное видео в стиле сторис и Shorts и квадратные информационные блоки, рассказывающие о свойствах товара.

Особенностью продуктовых линеек «Формтотикс» является цветовая маркировка: розовые стельки рекомендованы пожилым людям, красные — спортсменам, зеленые — тем, кто работает стоя и так далее. Отталкиваясь от этого, мы нашли на стоках визуальный контент, основанный на цветных кругах, и протянули его через весь сайт. Использовали в дизайне товарной полки на главной странице, на внутренних страницах и даже на странице «Ошибка 404».

В процессе разработки использовали типовые шаблоны страниц: «О нас», «Новости», «Статьи блога» и так далее. Тексты перенесли со старого сайта.

Семен Кольцов, директор по маркетингу компании «Формтотикс»: Мы шли с опережением сроков. Этапы выбора концепции и дизайна завершили довольно быстро. Очень порадовала наглядность и отрисовка адаптивов для различных устройств и ориентации экрана пользователя. Команда Genius подсветила все места пути пользователя и показала, как можно сократить путь до целевого действия.

Продавать индивидуальные услуги онлайн — это реально

Главным вызовом стала разработка страницы «Где купить». Для онлайн-записи используется сложная механика. Мы запрашиваем данные из смарт-контакта и, используя ID врачей, получаем выгрузку с информацией о ФИО, специализации, телефоне и так далее. Врачи объединяются в клиники по координатам. Если координаты совпадают, врач добавляется в клинику. Если не совпадают — добавляется запись с новой клиникой, и врач вносится в нее. Адреса тянутся из поля, к которому привязана карта «Битрикс 24», а если оно не заполнено — из клиники. Процессы происходят параллельно, информация обрабатывается блоками. Если какие-то данные (например, телефон) отсутствуют, они не выводятся на сайт. При этом верстка не ломается — все учтено.

Наш скрипт позволяет пользователю увидеть все представительства «Формтотикс» в радиусе 300 км и буквально за пару минут записаться на прием к нужному специалисту.

Семен Кольцов, директор по маркетингу компании «Формтотикс»: Во время программирования мы столкнулись с рядом сложностей — интеграция сайта и CRM-системы. Но благодаря глубокому пониманию бизнеса команде Genius удалось найти решение для всех поставленных задач.

Еще мы интегрировали Битрикс 24 в карточки товаров, чтобы с каждой товарной позиции в CRM поступали отдельные лиды.

Результат

Разработали визуально простой, но функциональный сайт. Новая площадка полностью отвечает бизнес-задачам клиента: помогает предоставлять клиентам качественный сервис, генерировать реальные продажи через лиды и быть ближе к своей ЦА.

Семен Кольцов, директор по маркетингу компании «Формтотикс»: За первые три дня работы блока записи на прием мы получили 27 лидов. Не ожидали такого большого количества обращений. Мы заметили сокращение bounce rate практически вдвое, увеличение времени на сайте и глубины просмотра на 15−17%, рост конверсии трафика в целевое действие примерно на 30%. Это очень хороший результат.

Команда проекта

Genius Production (агентство)

Генеральный продюсер: Николай Лапин

Креативный директор: Николай Кичигин

Руководитель направления веб-разработки: Андрей Водопьянов

Аккаунт-менеджер: Дарья Русанова

Проджект-менеджер: Елена Назарова

«Формтотикс» (клиент)