Формат Sticky Video увеличивает запоминаемость бренда почти на 20%

Rambler Group, GPMD (Gazprom-Media Digital, дочерняя компания НСК) и GFK Russia провели эксперимент с новым форматом — Sticky Video (это формат видеорекламы, который при скролле страницы следует за пользователем). В ходе эксперимента были сделаны выводы об отношении аудитории к новой механике подачи видео контента — sticky-плееру, а также определено его влияние на эффективность рекламы.

Основные выводы:

66% участников исследования обращают внимание на sticky-плеер;

мужчины лучше, чем женщины запоминают такой контент;

привычнее sticky-плеер оказался для молодой аудитории до 44 лет;

после добавления формата sticky к обычному плееру на портале «Рамблер» показатель видимости (viewability) вырос на 15%, а досмотры роликов увеличились в среднем на 10%.

Sticky-плеер уже стал стандартной механикой на европейском и американском видеорынках — его используют такие крупные компании, как Facebook, YouTube, CNN, Eurosport и другие. В Rambler Group видео такого формата появилось весной 2019 года на портале «Рамблер».

Механика sticky-плеера позволяет при пролистывании страницы сворачивать видеоролик в небольшое окошко в нижнем левом углу. При этом проигрывание не останавливается, а зритель может в любой момент его закрыть.

В ходе исследования Rambler Group, GPMD и GFK Russia сравнили эффективность двух механик демонстрации видео (обычный формат и sticky-плеер). В частности, особое внимание уделялось таким показателям, как запоминаемость, отношение к формату и намерение покупки.

Согласно результатам опроса, который проходил на портале «Рамблер» в конце 2019 года, 66% респондентов обращают внимание на sticky-плеер. При ответе на вопрос «Насколько привычен для вас такой формат видеоплеера» 36% респондентов ответили, что считают его привычным.

Запоминаемость видео такого формата выше у мужчин и зрителей до 44 лет.

Gочти половина аудитории в возрасте до 44 лет считает sticky-плеер привычным форматом потребления видео. Этот показатель в целом соответствует возрасту российской аудитории, лояльно относящейся к рекламе.

Запоминаемость рекламы оказалась выше при показе видео в sticky- плеере. Так, при просмотре роликов в новом формате зрители спонтанно верно вспоминали товарную категорию и бренд чаще — на 24% и 19% соответственно.

При этом в sticky-плеере показатели запоминаемости категории и бренда с подсказкой, запоминаемость главной идеи и готовность рассмотреть покупку оказались на уровне стандартных рекламных видеороликов.

Среди плюсов sticky-плеера участники исследования выделили его необычный формат, который привлекает внимание, легкое управление, возможность продолжать работу многозадачности и его ненавязчивость. Из минусов часть аудитории отметила препятствие в чтении текстового контента и периодически возникающие технические помехи.

Полученные в ходе исследований данные позволяют сделать вывод, что показ видео в sticky-формате положительно влияет как на медийные метрики, так и на запоминаемость. Например, на портале «Рамблер» после добавления формата sticky к обычному плееру показатель видимости (viewability) вырос увеличились в среднем на 10%.

Ольга Трушкова, руководитель направления «Видео» Rambler Group: Сейчас в эпоху клипового мышления и борьбы брендов за время пользователя компании вынуждены постоянно экспериментировать с новыми форматами. Rambler Group не исключение: будучи площадкой с органической аудиторией, мы активно транслируем нашим посетителям видео в sticky-плеерах. В частности, это позволяет сохранять внимание к роликам и увеличивать запоминаемость рекламируемого бренда.