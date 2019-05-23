Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карты рекламного рынка

@ получить печатную версию карт
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
Digital
агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
+1
Проект
Топсостав
+2
Поста
Форум
+12
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
23.05.2019 в 19:10

Стоимость бренда Apple перевалила за $200 млрд

За год «яблочный» бренд подорожал на 12%

Выручка от продаж iPhone падает, но это не сказывается на котировках Apple и стоимости «яблочного» бренда. Производитель Mac’ов, смартфонов и планшетов успешно трансформировался в сервисную компанию. По сравнению с прошлым годом бренд Apple подорожал на 12%. Forbes оценивает его в 205,5 млрд долларов. Это первый случай в истории рейтинга, когда участник преодолел отметку в 200 миллиардов.

На втором месте находится Google, который уверенно набирает обороты. Если четыре года назад его бренд был вдвое дешевле Apple, то сейчас разница заметно сократилась. Прирост составил 27%, и теперь эксперты оценивают марку Google в 167,7 млрд долларов. Компания развивается в том же направлении, что и Apple, охватывая все возможные сферы повседневной жизни пользователя — от поиска до карт, от почты до облачных сервисов.

Технологические гиганты прочно заняли весь TOP 5 рейтинга. Это Microsoft ($125,3 млрд), Amazon ($97 млрд) и Facebook ($88,9 млрд). Онлайн-ритейлер обогнал социальную сеть, чья репутация сильно пострадала из-за скандалов вокруг защиты персональных данных, политики приватности и фейковых новостей.

Самыми динамичными стали бренды Amazon (+37%), Netflix (+34%), Adobe (+27%) и Google (+27%), а самое заметное падение показал шведский бренд H&M (-12%). Самым дорогим брендом не из категории IT стала Coca-Cola ($59,2 млрд), которая занимает шестую строчку.

Общая стоимость брендов-участников рейтинга выросла на 8% и достигла 2,33 трлн долларов. Лидируют по количеству брендов технологические компании (20), за ними следуют финансовые услуги (13), автопром (11), CPG (10) и розничная торговля (8).

Google Facebook Apple Forbes Рейтинги
Новости по теме
Обсудить с другими читателями:
Исследования
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.