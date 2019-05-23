Стоимость бренда Apple перевалила за $200 млрд

Выручка от продаж iPhone падает, но это не сказывается на котировках Apple и стоимости «яблочного» бренда. Производитель Mac’ов, смартфонов и планшетов успешно трансформировался в сервисную компанию. По сравнению с прошлым годом бренд Apple подорожал на 12%. Forbes оценивает его в 205,5 млрд долларов. Это первый случай в истории рейтинга, когда участник преодолел отметку в 200 миллиардов.

На втором месте находится Google, который уверенно набирает обороты. Если четыре года назад его бренд был вдвое дешевле Apple, то сейчас разница заметно сократилась. Прирост составил 27%, и теперь эксперты оценивают марку Google в 167,7 млрд долларов. Компания развивается в том же направлении, что и Apple, охватывая все возможные сферы повседневной жизни пользователя — от поиска до карт, от почты до облачных сервисов.

Технологические гиганты прочно заняли весь TOP 5 рейтинга. Это Microsoft ($125,3 млрд), Amazon ($97 млрд) и Facebook ($88,9 млрд). Онлайн-ритейлер обогнал социальную сеть, чья репутация сильно пострадала из-за скандалов вокруг защиты персональных данных, политики приватности и фейковых новостей.

Самыми динамичными стали бренды Amazon (+37%), Netflix (+34%), Adobe (+27%) и Google (+27%), а самое заметное падение показал шведский бренд H&M (-12%). Самым дорогим брендом не из категории IT стала Coca-Cola ($59,2 млрд), которая занимает шестую строчку.

Общая стоимость брендов-участников рейтинга выросла на 8% и достигла 2,33 трлн долларов. Лидируют по количеству брендов технологические компании (20), за ними следуют финансовые услуги (13), автопром (11), CPG (10) и розничная торговля (8).