Исследование: в июне фонд оплаты труда в России сократился на 4%

Российский фонд оплаты труда в июне сократился в среднем на 4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В первую очередь это связано со снижением зарплат в пострадавших отраслях, сообщают «Известия» со ссылкой на совместное исследование «Работы.ру» и «Сберданных».

Многие работодатели в пандемию отказывались от сокращения персонала, но отправляли сотрудников в неоплачиваемые отпуска или снижали премии. В июне фонд оплаты труда в стране снизился на 4% относительно того же месяца прошлого года, указано в отчете. Для сравнения, в мае наблюдалось сокращение на 7,6%, в апреле — на 6%.

Больше всего фонд оплаты труда сократился в сфере гостиниц и общепита (-27,8%), на втором месте турагентства, зарплатный фонд которых весной снизился на 23,9% к уровню прошлого года. Следом идут такие категории, как персональные услуги (-20,8%), аренда и лизинг (-18,8%), кино (-18,6%), воздушный транспорт (-17,3%), казино (-16,2%), страхование (-15,3%).

При этом в ряде отраслей фонд оплаты труда вырос. Значительнее всего он увеличился в сфере телекоммуникаций — на 11,3%. По 5,2% прибавили расходы на зарплаты в металлургических компаниях и на госслужбе. Также фонд оплаты труда вырос в фирмах, которые занимаются предоставлением финансовых услуг, добычей металлических руд, строительством инженерных сооружений. В области социальных услуг зарплатный фонд увеличился на 2,2%, в медицине — на 2,1%, в образовании — на 1,3%.

В целом за весну доходы упали у половины работающего населения страны. С увольнениями и полной потерей заработка столкнулись 2,5% сотрудников. Из них 6% получили пособие по безработице, 10% — социальные выплаты, что смогло смягчить снижение доходов.

Однако некоторые признаки свидетельствуют о том, что рынок труда начинает восстанавливаться. Рекрутинговые агентства отмечают рост количества новых работодателей в 1,5 раза, а числа уникальных вакансий — на 16% по сравнению с маем, рассказал коммерческий директор сервиса «Работа.ру» Владимир Корицкий. Кроме того, большинство россиян ожидают восстановления своих ранее снизившихся зарплат до докризисного уровня уже через несколько месяцев.