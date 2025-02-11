Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

СберМаркетинг
BARS
Redach — про контент и дизайн

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
11.02.2025 в 10:00

Россияне равнодушны к валентинкам от брендов

Цифровые открытки от близких радуют соотечественников больше

Большинство россиян не придают значения открыткам ко Дню святого Валентина, которые предлагают бренды. 43% респондентов заявили, что им безразличны такие акции, а 6% опрошенных относятся к ним негативно. Еще 10% критикуют брендированные валентинки за банальность. Таковы данные исследования специалистов маркетплейса цветов и подарков Flowwow и сервиса Twinby (результаты есть в распоряжении Sostav).

Согласно опросу, цифровые валентинки от друзей и возлюбленных соотечественниками воспринимаются лучше: 39% респондентов их активно рассылают, считая «забавными», а 17% предпочитают виртуальные валентинки бумажным.

Наиболее желанными подарками для россиян остаются личные проявления внимания. 32% опрошенных хотят заботы, 24% — провести время вместе, 13% выбрали бы небольшой подарок, а 12% ценят вещи, сделанные своими руками. При этом каждый десятый участник опроса вообще не хотел бы получать подарки на 14 февраля.

По словам директора по аналитике Flowwow Александра Девяткина, самыми популярными подарками на День святого Валентина остаются цветы: на букеты приходится более 70% заказов. Чаще всего россияне выбирают розы, пионы и ирисы, а также бенто-торты и клубнику в шоколаде.

Бренды День святого Валентина 14 февраля Flowwow Twinby Валентинки
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Исследования
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.