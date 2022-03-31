Flocktory: как привлечь аудиторию в условиях новой реальности

В связи с приостановкой деятельности в России крупных площадок и платформ вопрос эффективного распределения средств как никогда актуален для многих компаний. Команда Flocktory предлагает два перфоманс-инструмента (MAU инструментов 50 000 000 человек), которые уже зарекомендовали себя на рынке, и которые помогут решить несколько задач рекламодателей: привлечь новых потребителей, вернуть ушедших покупателей, а также эффективно работать с текущей CRM-базой. Речь идёт о двух решениях Flocktory: xMail и Exchange.

Что такое xMail, какие задачи решает и как работает

XMail — это партнёрские рассылки или, проще говоря, email-ретаргетинг. Этот инструмент позволяет дотянуться до заинтересованных пользователей, которые были на сайте, но не оставили никаких контактов (email, телефон, согласие на push-подписку).

Инструмент xMail позволяет работать как с новыми пользователями, так и реактивировать спящих, а значит может решать сразу несколько задач:

увеличение количества заказов;

привлечение новых клиентов;

реактивация спящих клиентов;

увеличение лояльности текущей базы.

Объяснить суть работы модуля лучше всего на примере: представим, как пользователь X (за которого вы уже заплатили, так как бесплатного трафика не бывает) заходит на сайт партнёра Y, совершает там несколько действий и уходит, не совершив покупки (слышен печальный вздох маркетолога).

Инструментарий того же маркетолога подразумевает два сценария работы с этим пользователем:

Попытаться догнать его в условно бесплатных каналах, таких как e-mail, push, если есть контакт пользователя и разрешение на коммуникацию. Попробовать догнать этого пользователя в ретаргетинге, но такой сценарий не гарантирует, что мы останемся в рамках заданной ставки CPO, и возможности ретаргетинга сейчас довольно ограничены в рамках текущей ситуации на рынке с уходом крупных рекламных систем.

Но есть и третий сценарий

Этот пользователь, скорее всего, будет известен ряду партнёров Flocktory (неконкурентов партнёру Y назовём партнёры N), которые смогут отправить ему email от своего имени с коммуникацией от партнёра Y.

Внутри платформы в режиме реального времени происходит проверка доступных отправителей, соответствия настроенным условиям и аудиториям отправки, ограничений частотности, а также определение отправителя с наибольшей потенциальной конверсией в открытие, учитывающих категорию продукта. Например, если пользователь смотрел корм для собак на сайте ритейлера товаров для животных, то письмо отправит тот партнёр Flocktory, у которого аудитория конвертируется лучше всего в категории «товары для животных» (хотя сам этот партнёр к этой категории не имеет никакого отношения).

И вот, практически в тот же момент, когда пользователь X ушёл с сайта партнёра Y, ему приходит персонализированное сообщение (xMail) с уникальным предложением партнёра Y от имени одного из партнёров N: «Дорогой Пользователь X, мы с партнёром Y именно сейчас подготовили для тебя скидку 10% на все товары. Переходи на сайт магазина Y, совершай заказ, спасибо, что ты с нами!»

С высокой вероятностью пользователь будет приятно удивлён вниманием и таким уместным предложением, он переходит на сайт и (в идеале) совершает покупку, оставляя партнёру Y свои данные.

Все участники процесса остаются довольны:

Чем ценна такая коммуникация для пользователя X: с одной стороны, он уже имеет отношения с партнёром N, с другой — он совершенно недавно проявил интерес к партнёру Y и сразу же получил от него выгодное предложение.

Партнёр Y получает пользователя или покупателя, который мог быть безвозвратно утерян.

Партнёр N получает возможность напомнить о себе и порадовать своего клиента, а значит работает на лояльность.

И (внимание) партнёр N получает дополнительное вознаграждения от партнёра Y, в случае совершения пользователем покупки.

Данный процесс, как и другие в рамках платформы Flocktory, исключает доступ или передачу пользовательских данных между партнёрами. Все данные всегда остаются только в рамках платформы, существуют в виде обезличенных Flocktory ID и никому не передаются. Процедура строго соответствует 152 ФЗ.

Выше описан лишь один из сценариев, который возможен с инструментом xMail. Кроме триггерных email-рассылок после брошенных сессий, возможны и другие механики взаимодействия партнёров. Например, для коммуникации с push-подписчиками могут использоваться триггерные уведомления, а для быстрого привлечения большого объёма новой ЦА могут использоваться массово-таргетированные рассылки. Рекламодатель может управлять используемыми сценариями рассылок, оффером, таргетингом и страницей приземления.

Что такое Exchange, какие задачи решает и как работает

Задачи, с которыми поможет:

привести новых клиентов;

увеличить количество заказов, cредний чек, выручку;

реактивировать спящих клиентов;

собрать лиды: email и телефоны.

Exchange — это партнёрская персонализированная витрина подарков, другими словами, система вознаграждения пользователя за целевое действие.

По своей сути Exchange представляет страницу релевантных мотивационных предложений от партнёров Flocktory (бесплатных предложений, купонов, закрытых офферов и не только), которая сформирована под конкретного пользователя. На эту страницу пользователь попадает после совершения целевого действия (регистрацию, подписку, заказ или другое) на сайте одного из партнёров.

Рекламодатель может управлять оффером, контентом, страницей приземления и, конечно, таргетингом. Есть возможность таргетироваться только на новых пользователей, минусуя тех, кто уже есть в вашей CRM-базе, или использовать иные стратегии.

В системе существуют black&white-листы, которые компании настраивают сами, поэтому предложения на этой странице будут только от тех партнёров, которые не являются конкурентами компании, с сайта которой пользователь пришёл. Также при настройке black list всегда можно заблокировать бренд или магазин, которому партнёр не хочет передавать трафик. Важно отметить, что блокировка работает зеркально: если компания добавила в black list другую компанию, то предложения первой компании не будут отображаться на витрине предложений второй компании.

Витрина названа персональной не просто так. Для каждого пользователя она выстраивается на основе его предпочтений и поведения, которое известно благодаря предиктивным алгоритмам.

При выстраивании витрины учитываются:

последние совершённые покупки (приоритет по подобным мотивационным предложениям будет снижен);

цикличные покупки (высокий приоритет);

покупательское поведение в целом (высокий приоритет);

модели поведения пользователей, похожих на нашего покупателя (высокий приоритет).

Так как предложения на витрине полностью соответствуют интересам пользователя в данный момент времени, и пользователь воспринимает витрину как продолжение действия на сайте (визуально она выглядит как его часть, а значит нет ощущения дискомфорта от перехода на сторонний ресурс), уровень доверия к предложениям у покупателя очень высок. К тому же, все предложения на странице — от известных компаний.

Разные типы бизнеса могут использовать витрину Exchange для решения своих задач.

Например, партнёры, которые используют Exchange для привлечения новых заказов и предоставляют подарки: интернет-магазины, банки, авиаперевозчики, туристические компании, страховые компании, онлайн-сервисы по подписке / игровые сервисы и многие другие.

А также есть партнёры, которые используют Exchange (Exchange as loyalty) для повышения лояльности своей аудитории, дополнительной её монетизации и мотивации на полезные действия, например: банки, платёжные системы, мобильные операторы, медийные ресурсы, классифайды и прочие.

Вместо заключения

Рынок перестраивается и живо реагирует на происходящие на наших глазах, и нам приходится адаптироваться к текущим реалиям. В одной статье невозможно описать все инструменты Flocktory и сценарии их работы. Приходите, мы объясним, покажем, и расскажем, как наши инструменты помогут решить ваши задачи.