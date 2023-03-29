Кейс Flocktory и Hollyshop: как усилить эффект от акций с помощью on-site-персонализации

Праздники — это не только время встреч с близкими, но и возможность увеличить выручку для бизнеса. Платформа Flocktory разработала для интернет-магазина корейской косметики Hollyshop набор креативных механик с целью повышения целевых показателей во время праздничных акций и распродаж. Как применяли баннеры, персонального консультанта и шкалу прогресса, Sostav рассказала команда Flocktory.

Цель и задачи

Наша команда поставила перед собой цель повысить целевые показатели во время акций: конверсии в клики, просмотры и заказы, а также средний чек. Параллельно с этим — снизить нагрузку на специалистов Hollyshop. Главной задачей было снабдить коллег из Hollyshop набором универсальных механик, которые позволят мультибрендовому магазину косметики сэкономить время и деньги.

Баннеры

Чтобы создать праздничную атмосферу на сайте, наши друзья из Hollyshop используют тематические виджеты на главной, над шапкой или над футером сайта. Как правило, баннеры — это GIF-анимации. Они яркие и динамичные, поэтому привлекают внимание. Первым поводом для размещения баннеров послужила Чёрная пятница, которая проходила с 25 по 28 ноября 2022 года.

Чтобы сделать баннеры эффективнее, мы поместили на них:

таймер отсчёта до начала или окончания акции;

товары-локомотивы, которые создают спрос за счёт низкой цены;

социальные доказательства;

уникальные акции.

Перед новогодними праздниками, с 12 по 19 декабря, нам удалось анонсировать распродажу даже через закончившиеся товары.

Измененные формы для сбора лидов

В периоды распродаж посетителям доступны максимальные скидки, поэтому мотивировать пользователей приходится неденежными методами. Выручают приёмы, которые мы применяем в баннерах, — социальные доказательства, товары-локомотивы и другие. Для мотивации пользователей мы разработали баннеры с таймером, который отсчитывал дни до Чёрной пятницы.

Персональный консультант

На День святого Валентина мы разработали для друзей из Hollyshop виртуального помощника. В его роли выступает виджет, который обращается к покупателям от лица руководителя компании — Кристины Тишковой.

Элемент, расположенный в нижнем левом углу экрана, ведёт клиентов по всей воронке продаж — от привлечения до удержания. Обычно виджет предлагает промокод на скидку. В периоды акций и распродаж вознаграждением служат подарочные наборы, розыгрыши подарков или доступ к витрине подарков Exchange.

Персональный консультант появляется не у каждого пользователя. Виджет видят только те, кто подходят сразу по нескольким параметрам:

впервые зашли на сайт;

попали на него не по ссылке из пуша или электронного письма;

посмотрели хотя бы одну страницу товара за сессию;

ничего не добавили в корзину.

Такой подход к общению с покупателями даёт ряд преимуществ.

Имитирует индивидуальное обращение от представителя компании.

Уменьшает визуальный шум и унифицирует коммуникацию — один виджет ведёт пользователя через все этапы воронки продаж.

Выстраивает доверие с клиентом.

Шкала прогресса с анонсом подарка

Команда Hollyshop устраивает к праздникам мотивирующие акции с подарками. Чтобы поучаствовать в них и получить приз, посетителям требуется совершить заказ на определенную сумму. Анонс потенциального подарка побуждает клиентов добавлять дополнительные товары в корзину, что повышает средний чек.

Рассмотрим, как выглядят такие кампании на примере акции к Хэллоуину, которая проходила с 29 по 31 октября. Команда Hollyshop дарит тематический набор при чеке от 5 тыс. руб. Если пользователь добавляет в корзину товар, который не покрывает эту сумму, появляется виджет с полосой прогресса. Посетителю предлагают доложить ещё что-нибудь, чтобы достичь автоматически рассчитанную сумму в виджете.

Как только сумма заказа достигает отметки в 5 тыс. руб., виджет меняется: пользователя приглашают скорее оформить заказ и получить подарок.

На мобильную версию сайта приходится 80% трафика, поэтому мы не могли не продублировать виджет в верхней части страницы.

Редирект на страницу акции по умолчанию

В периоды самых горячих распродаж пользователи приходят на сайт, чтобы найти лучшие предложения. К примеру, в Чёрную пятницу мы используем автоматический редирект сразу на страницу акции и распродаж для тех, кто посещает сайт впервые. Таким образом, оптимизируем CJM и улучшаем показатели конверсии в заказ.

Результаты

Мы постоянно улучшаем свои инструменты onsite-персонализации и нам уже удалось решить несколько задач для Hollyshop.

Повысили число взаимодействий с сайтом — CTR для обычных баннеров колеблется в районе 3−5%, а для крупных поп-апов — 7−25%.

Собирали контакты пользователей без промокодов и скидок со средней конверсией в 2−5%.

Оптимизировали CJM и, как следствие, повысили конверсии в заказы с помощью виджетов: персонального ассистента (42% среди новых пользователей) и шкалы прогресса (10,6%).

Мария Тамбиева, руководитель отдела маркетинга Hollyshop: Мы очень ценим сотрудничество с Flocktory. Круто, что коллеги постоянно предлагают нам новые механики для реализации маркетинговых задач и готовы обсуждать стратегии для улучшения показателей. Кастомизация предложений позволяет органично оформлять любую нашу идею и грамотно создавать дополнительный ажиотаж. Мы наблюдаем стабильный результат — рост конверсии, расширение базы лидов, повышение среднего чека и увеличение продаж. Гордимся совместными результатами и не собираемся останавливаться на достигнутом.