ФК «Ростов» объединил историю города и клуба в новой юбилейной форме

В 2025 году футбольный клуб «Ростов» празднует 95-летний юбилей. В честь такого события у команды появились обновленная эмблема и игровая форма, в которой дизайнеры отдали дань родному городу.

В дизайне формы авторы постарались сохранить дух и самобытность Ростова, отразить его яркие цвета и невероятную энергетику. На майках в стиле конструктивизма изобразили главные достопримечательности города: стелу «Освободителям Ростова», Речной вокзал и Ростовский разводной железнодорожный мост.



Новую форму «желто-синих» в демонстрационном ролике представили сразу 3 легенды клуба: Геннадий Степушкин, Михаил Осинов и Хорен Байрамян.

В юбилейной игровой форме «Ростов» проведет вторую половину сезона и сыграет в пяти домашних матчах РПЛ.

«Ростов» был основан 10 мая 1930 года. Клуб становился обладателем Кубка России в сезоне-2013/14. Также «Ростов» занимал второе место в чемпионате России по итогам сезона-2015/16. В этом сезоне «Ростов» набрал 26 очков после 18 туров и занимает 7-е место в таблице РПЛ.