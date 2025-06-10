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10.06.2025 в 08:00

Fix Price масштабирует проект по продаже алкоголя

Покупательский спрос начинает разворачиваться в сторону продуктов питания

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Эксперимент по продаже крепкого алкоголя в магазинах Fix Price успешно завершился. Теперь ретейлер намерен внедрять этот ассортимент в большую часть своих магазинов. Об этом заявил в интервью «Комммерсанту» управляющий директор Fix Price Дмитрий Кирсанов.

Он отметил, что алкоголь будет продаваться не во всех магазинах сети. Например, лицензию на продажу алкоголя нельзя получить в точках рядом с образовательными, культурными и медицинскими учреждениями.

По словам Кирсанова, спрос начинает активно разворачиваться в сторону бакалеи, кондитерских изделий, соков, воды, пива. Появляются «модные продукты». «Мы всегда следим за этим. Например, сейчас расширили категорию азиатских продуктов питания: от сладостей до лапши быстрого приготовления», — рассказал он.

Сейчас 77% товаров в ассортименте сети — от российских поставщиков. Кроме того, он отметил, что сеть развивает свой сервис онлайн-доставки, однако пока только 1% от общего числа клиентов покупает товары через него.

В мае стало известно, что Fix Price начала тестовые продажи крепкого алкоголя в нескольких магазинах Москвы, получив необходимые лицензии. В ассортимент вошли водка, виски, ром и настойки. Ранее ретейлер предлагал только пиво, реализация которого не требует лицензирования.

FIX PRICE
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