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18+
07.05.2025 в 10:05

Fix Price начал продажу крепкого алкоголя в Москве

Ретейлер рассчитывает на рост выручки и трафика за счет расширения ассортимента

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Розничная сеть Fix Price начала тестовые продажи крепкого алкоголя в нескольких магазинах Москвы, получив необходимые лицензии, сообщает «Коммерсантъ». В ассортимент вошли водка, виски, ром и настойки. Ранее ретейлер предлагал только пиво, реализация которого не требует лицензирования.

Эксперты, опрошенные изданием, считают, что продажа крепкого алкоголя может увеличить выручку магазина в два раза. Однако компании предстоит конкурировать с крупными специализированными сетями.

В Fix Price рассчитывают, что новое направление не только повысит средний чек, но и привлечет дополнительный трафик в магазины. Это особенно актуально на фоне растущей доли продуктового сегмента в продажах сети: в первом квартале 2025 года показатель достиг 29,5%.

Fix Price активно развивает международное присутствие и готовится к выходу на рынок Сербии. По итогам первого квартала 2025 года чистая прибыль компании составила 3,4 млрд руб., увеличившись на 4,4% в годовом выражении.

Москва FIX PRICE
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