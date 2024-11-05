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05.11.2024 в 12:30

ЦБ анонсировал многоуровневую систему защиты от кредитных мошенников

Сейчас инициатива обсуждается с ведомствами

Заместитель главы Центрального банка России Алексей Гузнов заявил, что регулятор разрабатывает новую многоуровневую систему защиты населения от кредитного мошенничества. Проект закона уже готов. Сейчас документ обсуждается с ведомствами. Об этом пишут «Известия».

По словам Гузнова, законопроектом устанавливается ряд обязательных требований для кредитных и микрофинансовых организаций. Например, предлагается ввести обязательный «период охлаждения» перед выдачей займов. Для потребительских кредитов размером от 50 до 200 тыс. руб. он составит четыре часа, а для кредитов превышающих 200 тыс. — два дня.

Предлагаемые правила не затрагивают ипотеку и автокредиты, если средства будут перечисляться напрямую дилеру. Свое предложение Банк России направил в Минфин.

Также банки хотят обязать передавать информацию об оформлении ссуды в бюро кредитных историй (БКИ) менее чем за сутки. Сейчас на оповещения выделяется два рабочих дня. Гузнов уточнил, что данное нововведение уже обсуждалось с участниками банковского сектора и БКИ, и для его внедрения потребуется дополнительная техническая подготовка.

Как указал зампред ЦБ, новая система защиты от мошенничества будет интегрирована с уже существующими мерами безопасности переводов. Власти поддержали необходимость введения этого инструмента для защиты потребителей, и сейчас идут дискуссии о деталях их применения.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что российские власти готовят поправки в законодательство, направленные на усиление борьбы с мошенничеством в сфере потребительского кредитования. Тогда глава государства подчеркнул, что рассчитывает «на более активную борьбу с мошенничеством в потребительском кредитовании».

Банк России Власти
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