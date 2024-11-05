ЦБ анонсировал многоуровневую систему защиты от кредитных мошенников

Заместитель главы Центрального банка России Алексей Гузнов заявил, что регулятор разрабатывает новую многоуровневую систему защиты населения от кредитного мошенничества. Проект закона уже готов. Сейчас документ обсуждается с ведомствами. Об этом пишут «Известия».

По словам Гузнова, законопроектом устанавливается ряд обязательных требований для кредитных и микрофинансовых организаций. Например, предлагается ввести обязательный «период охлаждения» перед выдачей займов. Для потребительских кредитов размером от 50 до 200 тыс. руб. он составит четыре часа, а для кредитов превышающих 200 тыс. — два дня.

Предлагаемые правила не затрагивают ипотеку и автокредиты, если средства будут перечисляться напрямую дилеру. Свое предложение Банк России направил в Минфин.

Также банки хотят обязать передавать информацию об оформлении ссуды в бюро кредитных историй (БКИ) менее чем за сутки. Сейчас на оповещения выделяется два рабочих дня. Гузнов уточнил, что данное нововведение уже обсуждалось с участниками банковского сектора и БКИ, и для его внедрения потребуется дополнительная техническая подготовка.

Как указал зампред ЦБ, новая система защиты от мошенничества будет интегрирована с уже существующими мерами безопасности переводов. Власти поддержали необходимость введения этого инструмента для защиты потребителей, и сейчас идут дискуссии о деталях их применения.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что российские власти готовят поправки в законодательство, направленные на усиление борьбы с мошенничеством в сфере потребительского кредитования. Тогда глава государства подчеркнул, что рассчитывает «на более активную борьбу с мошенничеством в потребительском кредитовании».