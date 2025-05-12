Лишь 19% фильмов с господдержкой окупились в прокате в 2024 году

Исследовательский центр Коммуникационной группы PROGRESS представил итоги анализа прокатной эффективности российских фильмов с государственной поддержкой за 2024 год. Согласно отчету, лишь шесть из 32 отечественных проектов вышли на окупаемость, что составляет 19% от общего числа кинолент, выпущенных в прокат в прошлом году. Остальные 26 проектов продемонстрировали убыточные результаты, несмотря на госфинансирование. Об этом пишет «Газета.Ru».

Безусловным лидером прокатного сезона стал фильм «Холоп 2», получивший 450 млн руб. господдержки и обеспечивший рекордную прибыль — более 2,3 млрд руб. сверх затрат. Картина собрала 9,8 млн зрителей и заняла первое место по популярности среди всех российских фильмов года. Также в тройку самых кассовых вошли «Бременские музыканты» (836 млн руб. при бюджете в 700 млн руб.) и «Лед 3» (656 млн руб. при затратах в 250 млн).

Последнее место рейтинга занял фильм «Федя. Народный футболист», признанный аналитиками PROGRESS крупнейшим провалом 2024 года. Авторы проекта получили 125 млн руб. из бюджета РФ, но не добрали до окупаемости более 1 млрд руб. Проект стал антирекордсменом по уровню возврата инвестиций.

«Сама по себе господдержка не гарантирует успеха. Эффективность проявляется не в объеме вложений, а в умении производить кино, которое интересно массовой аудитории. Высокий бюджет — это только стартовая возможность. Без продуманной стратегии и сильного содержания он легко превращается в риск, а не инвестицию», — подчеркнул основатель КГ PROGRESS Дмитрий Солопов.

Ранее сообщалось, что количество проданных билетов в кинотеатрах России за первый квартал 2025 года оказалось самым низким за последние три года. Падение посещаемости, вызванное отсутствием громких премьер и слабой рекламой, приблизилось к антирекорду 2022-го. При этом кассовые сборы удержались за счет повышения стоимости билетов.