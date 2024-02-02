В России снимут фильм про Жириновского

В России снимут полнометражный биографический фильм об одном из самых ярких российских политиков новейшего времени, основателе партии ЛДПР Владимире Жириновском. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости кинопроизводства».

Байопик будет называться «Жириновский. Взлёт». Ожидается, что режиссёром картины выступит Александр Баранов (сценарист «Иглы» с Виктором Цоем, режиссёр фильма «Джентльмены, удачи!», «Ёлки-2», сериала «Участок»). Другие детали не приводятся.

Свою политическую деятельность Жириновский начал ещё в студенческие годы. В марте 1990-го он стал председателем ЛДПР и более 30 лет был бессменным лидером партии. Жириновский всегда отличался своей эксцентричностью и громкими высказываниями. Политик умер в апреле 2022 года после продолжительной болезни.



В июне 2023 года в память о лидере ЛДПР запустили нейросеть «Жириновский». Проект объединил в себе искусственный интеллект и политику.