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02.02.2024 в 09:43

В России снимут фильм про Жириновского

Байопик будет называться «Жириновский. Взлёт»

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Владимир Жириновский

В России снимут полнометражный биографический фильм об одном из самых ярких российских политиков новейшего времени, основателе партии ЛДПР Владимире Жириновском. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости кинопроизводства».

Байопик будет называться «Жириновский. Взлёт». Ожидается, что режиссёром картины выступит Александр Баранов (сценарист «Иглы» с Виктором Цоем, режиссёр фильма «Джентльмены, удачи!», «Ёлки-2», сериала «Участок»). Другие детали не приводятся.

Свою политическую деятельность Жириновский начал ещё в студенческие годы. В марте 1990-го он стал председателем ЛДПР и более 30 лет был бессменным лидером партии. Жириновский всегда отличался своей эксцентричностью и громкими высказываниями. Политик умер в апреле 2022 года после продолжительной болезни.

В июне 2023 года в память о лидере ЛДПР запустили нейросеть «Жириновский». Проект объединил в себе искусственный интеллект и политику.

Владимир Жириновский Кинофильм байопик
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