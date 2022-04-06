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06.04.2022 в 13:15

Умер Владимир Жириновский

Лидеру ЛДПР было 75 лет

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Источник: Государственная Дума РФ

В среду, 6 апреля 2022 года, в московский клинике после продолжительной болезни умер депутат Госдумы, руководитель фракции ЛДПР в нижней палате парламента Владимир Жириновский. Ему было 75 лет.

Об этом в своём Telegram-канале написал председатель Госдумы Вячеслав Володин: «После тяжёлой и продолжительной болезни ушёл из жизни Владимир Вольфович Жириновский. Яркий, талантливый политик. Для нас всех — это невосполнимая потеря. Пусть светлая память о нём всегда будет в наших сердцах».

Володин подчеркнул, что личность Владимира Жириновского «настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России».

Заседание Госдумы было прервано минутой молчания. В ЛДПР смерть политика назвали «ударом для всей России».

Жириновский основал Либерально-демократическую партию Советского Союза в 1989 году вместе с Владимиром Богачевым. В 1992 году партию переименовали в Либерально-демократическую партию России.

Будущий глава ЛДПР родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате Казахской ССР (сейчас Казахстан). В 1964−1970 годах он учился в институте восточных языков при МГУ имени Ломоносова по специальности «Турецкий язык и литература». В 1965−1967 годах учился в Университете марксизма-ленинизма на факультете международных отношений. В 1977 году окончил вечернее отделение юридического факультета МГУ.

Жириновский награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I (2021 год), II (2016 год), III (2011 год) и IV (2006 год) степеней, орденом Александра Невского (2015 год), орденом Почета (2008 год), почетными грамотами и медалями.

О госпитализации Владимира Жириновского стало известно 9 февраля — он находился в критическом состоянии после перенесённого COVID-19 и сопутствующих болезней (политик был подключён к аппарату ИВЛ).

Владимир Жириновский
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