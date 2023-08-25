Герои «Фиксиков» и «Смешариков» научат детей играть в футбол

Российский футбольный союз (РФС) и создатели «Смешариков» и «Фиксиков» — группа компаний «Рики» — объявили о сотрудничестве над инициативами в области развития детского футбола. Об этом сообщается на сайте РФС.

Первым совместным проектом сторон станет интеграция персонажей и сюжетов анимационного сериала «Фиксики» в подпроект «Мы в игре. Школа», ориентированный на запуск футбольных секций для девочек в общеобразовательных школах. Он будет состоять из двух частей: обучающего курса и руководства для учителей физкультуры и детских тренеров.

Для «Мы в игре. Школа» эксперты РФС и ГК «Рики» создали руководство с тренировками для знакомства и вовлечения в футбол через движение, игру и сюжеты мультфильма вместе с фиксиками, персонажами популярного анимационного сериала — Симкой, Вертой, Шпулей, Масей и другими.

В ключевом проекте РФС — «Футбол в школе» — в новом учебном году примут участие более 1 млн школьников в 83 регионах России.

Группа компаний «Рики» основана в 2003 году. В портфолио компании входят детские медиапроекты, включая такие анимационные бренды, как «Смешарики», «Фиксики», «Малышарики», «Финник», «Тима и Тома», «Бодо Бородо», «ДиноСити», «ПинКод».