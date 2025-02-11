Международный Фестиваль Silver Mercury выходит в регионы

Одна из самых авторитетных премий в сфере маркетинга и рекламы — Silver Mercury — объявила о запуске фестиваля в Северо-Западном и Приволжском федеральных округах. Главная цель Silver Mercury Regions — показать разнообразие рекламного рынка в России и доказать, что регионы богаты талантами и обладают уникальными возможностями для развития.

Международный Фестиваль рекламы и маркетинговых коммуникаций Silver Mercury («Серебряный Меркурий») учрежден в 1999 году и уже 26 лет объединяет всех лидеров индустрии. Важной частью Фестиваля является Премия Silver Mercury. В 2024 году на премию было подано более 1,5 тыс. проектов. В новом сезоне организаторы прогнозируют порядка 2,5 тыс. заявок на участие, оценивать которые будет экспертный состав жюри из более чем тридцати стран, а награждение пройдет в Москве.

В 2025 году Silver Mercury объявил о запуске фестивалей в федеральных округах, чтобы дать региональным бизнесам возможность проявить себя, познакомиться с опытом других компаний и, в первую очередь, повысить конкурентоспособность как самого бизнеса, так и региона на экономической и социальной карте России.

Валентина Головачева, СЕО коммуникационного агентства G communications, глава организационного комитета Silver Mercury Северо-Запад: Одним из главных терминов в экономике нашей страны в последние годы стало «децентрализация». Правительство активно поощряет переезд госкорпораций из столицы, бизнес-структуры нанимают специалистов по всей России благодаря гибридному формату работы, а онлайн-программы, разработанные в ведущих ВУЗах страны, помогают повышать квалификацию и делать образовательный процесс современным. Поэтому сейчас появление подобных географически «заземленных» премий особенно актуально. Как показывает практика последних лет, представители самых разных регионов хотят развиваться и менять мир вокруг себя. Задача Silver Mercury Regions в этот важнейший для нашей экономики момент — обеспечить бизнесам и социальным институтам площадку для роста и укрепления их рыночных позиций.

Булат Салаватов, Управляющий директор брендингового агентства COMPASS и коммуникационного агентства Promo S: Регионы Приволжья всегда выделялись от остальных регионов своей самобытностью, экономическим потенциалом и смешением культур. Последнее, в свою очередь, мотивирует к усиливает внутреннюю потребность в культурной локализации. Как следствие, мы наблюдаем рост креативных проектов в абсолютно разных сферах и огромный интерес к креативным профессиям. Фестиваль Silver Mercury создает возможность для развития креативности в регионах и выделяет маркетинговые и креативные профессии за пределами сферы искусства. Тем самым, проведение подобных фестивалей, безусловно, является важным инструментом для экономического, культурного и социального развития региона.

Премия даст возможность участникам:

вдохновиться лучшими практиками от других участников — коллег по бизнесу;

заработать признание профессиональных сообществ и укрепить позиции на рынке;

получить профессиональную оценку от экспертов маркетинга и рекламы;

расширить сеть контактов с коллегами и партнерами;

усилить присутствие в инфополе благодаря публикациям в топовых СМИ Санкт-Петербурга и Казани.

В рамках региональных фестивалей пройдут офлайн-голосования экспертного жюри, профессиональные конференции и легендарные церемонии награждения. Золотые призеры SM Regions получат не только признание, но и возможность автоматически попасть в шорт-лист главной премии Silver Mercury в мае.

Михаил Симонов, Президент фестиваля Silver Mercury: Сильные рекламные и маркетинговые проекты создаются не только в Москве и на федеральном уровне, но и в регионах. Именно поэтому мы запускаем SM Regions — премию, которая даст возможность локальным кейсам выйти на большую сцену. В этом году мы впервые проведем премию в Казани и возобновим ее в Санкт-Петербурге — одних из ключевых центров креативных индустрий. Выходя за пределы Москвы, мы возводим настоящий трамплин для регионального креатива, открывая ему путь на всероссийский уровень.

Участвовать в премии могут как прямые рекламодатели (бизнес, НКО, ВУЗы, СМИ, государственные структуры), так и маркетинговые, брендинговые, рекламные, event, PR и коммуникационные агентства.

Заявки на участие принимаются на сайтах фестивалей до 6 апреля (ПФО) и 13 апреля (СЗФО) 2025 года в трех блоках: стратегические решения; креативная идея; качество реализации проектов.