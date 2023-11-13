«Феникс Онлайн»: как понятие «региональный» осталось только привязкой к территории вещания

Совсем скоро все начнут подводить итоги уходящего года, публикуя их на сайтах, в соцсетях или в пабликах. Вот и Лидия Бондарева, исполнительный директор «Феникс Онлайн» решила рассказать Sostav, как сложился в их агентстве 2023 и с чем они войдут в 2024 год.

«Феникс Онлайн» — это коммуникационное агентство, появившееся на российском рекламном рынке в 2019 году. На данный момент мы объединяем в себе несколько функциональных направлений, ключевые из них:

Размещение рекламы на виртуальном рекламном канале «Феникс» (РКФ), который объединяет восемь реальных телеканалов с федеральным охватом;

Размещение любых видов рекламы и спецпроектов на телеканалах более 100 российских регионов.

В нынешние времена остаться на рынке, не потерять себя — это уже может считаться большой победой.

События последних двух лет сильно отразились на жизни и деятельности каждого участника рекламного рынка. Перемены коснулись и нас. Частичная смена команды, трансформация приоритетов — всё это привело нас к тому, что мы начали искать новые решения и пути для дальнейшего движения. Стало очевидно, что, несмотря ни на что, нам необходимо углубляться и расширяться в своем деле для того, чтобы у нашего «Феникса» было будущее. Необходимо переходить на новый уровень работы и с регионами, и с нашими рекламодателями.

Времени было мало, сделать нужно было многое, ресурсы требовались надёжные, и в этот момент мы приняли одно очень верное решение — привлечь к работе студенческий потенциал! Жажда практических навыков, неутомимость, живое восприятие нового, бурная энергия юных сотрудников — это то, что помогло нам переработать и упорядочить огромный поток информации и действительно подняться нашему агентству на качественно иной уровень знаний и компетенций.

Кстати, авторы нашего телеграмм-канала — также начинающие авторы и художники, которые не позволят ему стать скучным и банальным.

Итак, что же нам дала такая синергия?

В невероятно короткие сроки мы собрали рабочую информацию с более чем 200 телеканалов; обработали каждый прайс, все опции и варианты интеграций, медиакиты и брифы; придали им упорядоченную структурность, понятную и доступную для каждого рекламодателя;

Мы проработали целый пласт статистики. Каждый, кто имел опыт размещения в регионах, знает, что местные инфоресурсы зачастую используют в своих презентациях цифры, взятые у крупных операторов вещания, выдавая их за фактический охват. Мы же адаптировали желаемое под действительное. В нашем кейсе есть правдивая статистика каждого города. И пусть эти цифры и не в долях, и не в рейтингах, и даже не всегда самые впечатляющие, отметим важное — региональное телевидение очень преобразилось в плане своего уникального контента;

Мы изучили в деталях программные сетки городов-миллионников и с уверенностью можем сказать, что определение «региональный» осталось применимым исключительно в привязке к геотаргетингу и территории вещания. В то же время большое количество номинаций на премию ТЭФИ, говорит о высоком уровне и конкурентоспособности новостного и развлекательного наполнения региональных каналов;

Мы досконально изучили рынок регионального ТВ и знаем как максимально эффективно и быстро разместить рекламу в регионах РФ;

И, конечно же, большие перемены всегда подталкивают на изменения внешние. Поэтому в этом году мы обновили наш логотип, обратившись за помощью к нашим друзьям, а также наши юные специалисты поработали над сайтом, добавив ему привлекательности.

В заключении хочется сказать, что главными ценностями для нас всегда являлись высокое качество, компетентность, ответственность и оперативность. Мы всегда стремимся работать как чёткий, высококлассный, отточенный механизм, реализуя даже самые амбициозные пожелания наших клиентов.

2024 год, как и все предыдущие, впрочем, хранит для всех нас много неизведанного. Но одно мы можем сказать с уверенностью — мы шагаем в него смело!