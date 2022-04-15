Fazer ищет покупателей на российские активы

Один из крупнейших производителей хлебобулочных изделий в России финский Fazer сделал нескольким компаниям предложения о покупке российского актива. Среди интересантов есть игроки хлебопекарного рынка и агрохолдинги, сообщает «Коммерсант».

Fazer подготовил потенциальным покупателям презентацию, в которой сообщил, что вложил в российский бизнес €300 млн. У компании три фабрики в Санкт-Петербурге и одна в Москве. Оборот Fazer в России в 2021 году — €157 млн, или 13% всех продаж холдинга. Около 70% выручки приносит продажа свежего хлеба, остальное — реализация замороженных полуфабрикатов.

По словам собеседников издания, среди тех, кто мог интересоваться бизнесом Fazer, есть крупные игроки хлебопекарного рынка, девелоперы, агрохолдинги. Один из собеседников называет потенциальным покупателем БКХ «Коломенский», который интересовался этим бизнесом еще в 2021 году. Председатель совета директоров корпорации «Био-тон» Эдуард Зернин говорит, что «Био-тон» было бы интересно поучаствовать в торгах, если финская компания обеспечит их прозрачность и легитимность условий. В Fazer подтвердили, что на российский бизнес есть несколько интересантов.

Однако, по словам источников на рынке, условия оплаты выглядят так, будто Fazer не заинтересован в продаже, а хочет собрать оценки и продемонстрировать регуляторам невозможность сделки. Для российских компаний условия выглядят почти невыполнимыми, так как предполагают перевод в валюте в «недружественную» юрисдикцию, поясняет эксперт.

Fazer объявил об уходе из России в начале марта. В компании уточняли, что разрабатывают план выхода с фокусом на сохранение операционной деятельности и рабочих мест. В марте холдинг объявил о смене названия российского подразделения на ООО «Хлебный дом», это необходимо для передачи бизнеса новому владельцу. В сделку войдет бренд «Хлебный дом», а марки Fazer в России не будет, уточнили в компании.