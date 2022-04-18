Fazer в России сменил название на «Хлебный дом»

Российское подразделение финского кондитерского производителя Fazer ООО «Фацер» сменило название на ООО «Хлебный дом». Это следует из данных аналитической системы «СПАРК-Интерфакс».

О планах компании провести ребрендинг в целях сохранения бизнеса в России стало известно 27 марта. Теперь основным брендом в стране становится «Хлебный дом», который раньше был одним из заводов Fazer.

Собственник российской компании останется прежним. Смена наименования не повлечёт за собой изменений в правах и обязанностях по отношению к сотрудникам, потребителям и контрагентам, уточнили в российском офисе Fazer.

Fazer управляет в России тремя хлебопекарными заводами в Санкт-Петербурге и одним предприятием в Москве. Оборот локального представительства холдинга в 2021 году составил €157 млн — это 13% от общей выручки бренда.