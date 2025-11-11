Sostav.ru

11.11.2025 в 13:25

ФАС возбудила дело против ЛСР за вводящую в заблуждение рекламу рассрочки

В ведомстве считают, что условия беспроцентной рассрочки не были раскрыты полностью

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против застройщика ЛСР. Поводом стали рекламные ролики на радио, в которых предлагались квартиры с беспроцентной рассрочкой на 24 месяца. Об этом сообщается на сайте службы.

По данным ФАС, в рекламе упоминался первоначальный взнос от 30% и погашение остатка не позднее, чем за три месяца до ввода дома в эксплуатацию. Однако подробные условия рассрочки не раскрывались слушателям.

Ведомство считает, что подобная реклама может вводить потребителей в заблуждение и не позволяет получить полную информацию для принятия осознанного решения.

В случае установления вины застройщика служба применит меры административного воздействия.

Ранее ФАС завела дело в отношении другого застройщика — группы ПИК. Тогда ведомство усмотрело признаки нарушения конкуренции из-за ограниченного доступа других интернет-провайдеров к инфраструктуре жилых комплексов.

ФАС ФАС России ЛСР
