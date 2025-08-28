Sostav.ru

28.08.2025 в 13:50

ФАС оштрафовала нарушителей рекламного законодательства на 101 млн рублей

Служба рассмотрела более 10 тысяч заявлений в первом полугодии

За первое полугодие 2025 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассмотрела 10 615 заявлений о признаках нарушений рекламного законодательства. Итоги контрольно-надзорной деятельности службы опубликованы на официальном сайте ведомства.

В ходе проверок ФАС возбудила 1 757 дел и выдала 637 предписаний об устранении нарушений. По результатам рассмотрения административных дел ведомство вынесло 772 постановления о наложении штрафов на общую сумму 101 478 000 руб. Кроме того, в 970 случаях организации получили предупреждения.

Наибольшее количество нарушений выявлено в рекламе, распространяемой по сетям электросвязи — почти 36% от всех случаев. Значительная доля нарушений также связана с рекламой финансовых услуг — 15,11% от общего числа.

В 2024 году наибольшее количество нарушений рекламного законодательства (40% от всех) ФАС зафиксировала в сфере рекламы, распространяемой по сетям электросвязи. По итогам прошлого года ведомство рассмотрело почти 20 тыс. заявлений о возможных нарушениях, возбудило 4209 дел и выдало 1921 предписание об устранении выявленных несоответствий.

