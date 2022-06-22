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18+
22.06.2022 в 18:38

ФАС пригрозила маркетплейсам госрегулированием, если они не отработают жалобы

Поставщики и покупатели недовольны непрозрачностью работы, принуждением к участию в акциях, а также рядом других пунктов

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России рекомендовали маркетплейсам эффективнее взаимодействовать с поставщиками и покупателями и тщательнее следить за соблюдением их прав в рамках саморегулирования из-за поступающих в ведомство жалоб. «При эффективности механизмов саморегулирования маркетплейсов отпадает необходимость в их регулировании» — такой позиции в ФАС придерживаются сейчас. Однако в противном случае службе придется задуматься о государственном вмешательстве, говорится в сообщении ФАС.

Больше всего жалоб связано с непрозрачностью работы маркетплейсов. Контрагенты недовольны принуждением к участию в акциях, односторонними изменениями условий договоров, взимании комиссий и проблемами с приёмкой, хранением, доставкой и возвратом товаров.

В ФАС напомнили, что первые шаги к более эффективному взаимодействию с контрагентами уже предприняты. В феврале 2022 года подписан Меморандум о базовых принципах добросовестного поведения на цифровых рынках, а 7 июня крупнейшие маркетплейсы и продавцы товаров при поддержке Минпромторга утвердили для себя стандарты взаимодействия, уточняющие основные принципы работы.

Подписанные стандарты и принципы предполагают, что пользователи маркетплейсов могут беспрепятственно ознакомиться с информацией об услугах, комиссиях и требованиях к упаковке, сроки оферты и ответы на запросы продавцов не срываются, дискриминация не аффилированных с цифровой платформой лиц исключены, а споры разрешаются специальной комиссией.

Согласно исследованию Mediascope, маркетплейсы и онлайн-магазины в России посещают 70% населения. С начала 2022 года рынок e-commerce в Росиии вырос на рекордные 50% из-за желания потербителей закупиться впрок.

Стремясь наладить продажу брендов, приостановивших работу в России, крупнейшие маркетплейсы пытаются найти способ организовать параллельный импорт таких товаров. При этом некоторые рассчитывают начать торговлю «тяжёлым люксом», продажу которого ранее избегали.

ФАС E-commerce Госрегулирование
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