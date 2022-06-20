Маркетплейсы разрабатывают собственные схемы параллельного импорта

Стремясь наладить продажу брендов, приостановивших работу в России, крупнейшие маркетплейсы пытаются найти способ организовать параллельный импорт таких товаров. Некоторые рассчитывают начать торговлю «тяжёлым люксом», продажу которого ранее избегали, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.

Представитель «Яндекс.Маркета» рассказал, что площадка ищет новые каналы поставок, в том числе бытовой техники, электроинструментов, электроники, товаров для здоровья, и расширяет направление прямого импорта, запущенного ещё до начала геополитического кризиса. Компания создаёт специальное подразделение, которое займётся международными закупками, в том числе ввозом продукции по параллельному импорту.

Собственными поставками с помощью параллельного импорта планирует заниматься и Ozon, сообщил управляющий директор маркетплейса Сергей Беляков. Компания уже ввезла по этой схеме продукцию Apple и планирует добавить товары LVMH и Kering.

Партнер One Story Ольга Сумишевская полагает, что для сохранения контроля за продажами продукция люксовых марок может появиться на маркетплейсах и через российских партнеров, таких как Mercury. Однако стоимость доставки подорожает на 5−50%, в зависимости от категории товара и логистической цепочки, и увеличатся сроки поставок, уверяет она. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров добавляет, что ввоз продукции по параллельному импорту своими силами или работа через проверенных партнёров позволит маркетплейсам избежать взрывного роста контрафакта.

По данным Минэкономразвития, трансграничная онлайн-торговля в апреле сократилась на 30−35% в годовом выражении. Большинство зарубежных площадок прекратило работу в России, из всех крупных зарубежных интернет-магазинов доступен только AliExpress. Связано это в первую очередь с проблемами с оплатой из-за санкций.