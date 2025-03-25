ФАС оштрафовала Сбербанк из-за ненадлежащей рекламы

ФАС России оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу автокредита, сообщается на сайте ведомства. Реклама транслировалась на динамической кнструкции в Москве. Она содержала привлекательные для потребителя сведения о быстром оформлении, беспроцентном первом взносе, а также в ней говорилось об отсутствии дополнительных требований по страхованию.

Также в тексте отсутствовала информация об иных условиях, влияющих на стоимость автокредита.

ФАС в отношении Сбербанк возбудила дело, признав рекламу ненадлежащей. Служба также также выдала организации предписание об устранении нарушения и назначила штраф.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала «Промсвязьбанк» (ПСБ) за размещение ненадлежащей рекламы своей кредитной карты.

Реклама, размещенная на динамической конструкции в Москве, содержала информацию о 101-м дне обслуживания и снятия наличных без процентов. Однако уточняющие сведения были прописаны мелким шрифтом и демонстрировались в поясняющей сноске в течение короткого времени.