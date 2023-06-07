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07.06.2023 в 10:44

ФАС оштрафовала «Пятёрочку» на 300 тыс. рублей за ненадлежащую рекламу

Ведомство посчитало, что реклама компании вводит в заблуждение потребителя

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Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) оштрафовала ООО «Агроторг» (торговая сеть «Пятёрочка») на 300 тыс. руб. за ненадлежащую рекламу, сообщается на сайте ведомства.

Информация в рекламном видеоролике, который распространялся в эфире «Первого канала» и «России-1», вводила потребителей в заблуждение и создавала впечатление, что акция «Пенсионерам скидки» распространяется на все товары в магазинах торговой сети.

Однако на самом деле действовала только в отношении отдельных категорий продуктов, но об этом в дисклеймере акции сообщалось мелким шрифтом в течение короткого времени. Комиссия признала рекламу ненадлежащей.

«Таким образом, существенная для потребителей информация обо всех условиях акции присутствовала в рекламе формально и не могла быть ими воспринята в полной мере из-за мелкого шрифта и краткого времени показа. Закон запрещает распространение рекламы, в которой из-за отсутствия части существенной информации о рекламируемом товаре, условиях его приобретения или использования искажается смысл доносимых сведений, а потребители вводятся в заблуждение», — говорится в сообщении ФАС.

Ранее за нарушение рекламного законодательства по решению ведомства на 600 тыс. руб. был оштрафован ПАО «Сбербанк России». С жалобой на рекламу кредита в ведомство обратился гражданин. Выяснилось, что в ролике, транслируемом на федеральных каналах, указывалась и озвучивалась «привлекательная для потребителя информация» о процентной ставке по кредиту от 4,9%. Но остальные условия, влияющие на общую сумму выплаты, были прописаны мелким шрифтом и демонстрировались в течение короткого времени.

ФАС Пятерочка
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