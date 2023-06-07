ФАС оштрафовала «Пятёрочку» на 300 тыс. рублей за ненадлежащую рекламу

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) оштрафовала ООО «Агроторг» (торговая сеть «Пятёрочка») на 300 тыс. руб. за ненадлежащую рекламу, сообщается на сайте ведомства.

Информация в рекламном видеоролике, который распространялся в эфире «Первого канала» и «России-1», вводила потребителей в заблуждение и создавала впечатление, что акция «Пенсионерам скидки» распространяется на все товары в магазинах торговой сети.

Однако на самом деле действовала только в отношении отдельных категорий продуктов, но об этом в дисклеймере акции сообщалось мелким шрифтом в течение короткого времени. Комиссия признала рекламу ненадлежащей.

«Таким образом, существенная для потребителей информация обо всех условиях акции присутствовала в рекламе формально и не могла быть ими воспринята в полной мере из-за мелкого шрифта и краткого времени показа. Закон запрещает распространение рекламы, в которой из-за отсутствия части существенной информации о рекламируемом товаре, условиях его приобретения или использования искажается смысл доносимых сведений, а потребители вводятся в заблуждение», — говорится в сообщении ФАС.

Ранее за нарушение рекламного законодательства по решению ведомства на 600 тыс. руб. был оштрафован ПАО «Сбербанк России». С жалобой на рекламу кредита в ведомство обратился гражданин. Выяснилось, что в ролике, транслируемом на федеральных каналах, указывалась и озвучивалась «привлекательная для потребителя информация» о процентной ставке по кредиту от 4,9%. Но остальные условия, влияющие на общую сумму выплаты, были прописаны мелким шрифтом и демонстрировались в течение короткого времени.