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19.03.2025 в 10:26

ФАС направила в правительство свои предложения по регулированию маркетплейсов

Ведомство считает, что нет необходимости вводить в законодательство понятие «крупные платформы»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит необходимости во введении понятия «крупные платформы» и специальных антимонопольных требований к ним. Об этом говорится в письме, которое ФАС направила аппарату правительства, пишут «Ведомости».

В феврале руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко по итогам обсуждения законопроекта о платформенной экономике дал поручение ФАС проанализировать, нужны ли специальные антимонопольные требования к маркетплейсам.

ФАС в своем письме сообщила, что закон «О защите конкуренции» запрещает любые действия операторов маркетплейсов, которые ограничивают конкуренцию и ущемляют интересы покупателей. Закон регулирует понятие и признаки доминирующего положения цифровых платформ и предусматривает ответственность за злоупотребление им.

Антимонопольная служба считает необходимым прописать в законопроекте о платформенной экономике механизм, при котором установление селлером минимальной цены на товары не будет считаться формой согласия на автоакции. Сейчас маркетплейсы устанавливают скидки в автоматическом режиме за счет продавца, если он не снимет галочку вовремя.

Ранее маркетплейсы попросили уменьшить штрафы в законопроекте о платформенной экономике. Согласно документу, онлайн-площадки хотят штрафовать на сумму до 2 млн руб.

ФАС маркетплейсы
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