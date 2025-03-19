ФАС направила в правительство свои предложения по регулированию маркетплейсов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит необходимости во введении понятия «крупные платформы» и специальных антимонопольных требований к ним. Об этом говорится в письме, которое ФАС направила аппарату правительства, пишут «Ведомости».

В феврале руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко по итогам обсуждения законопроекта о платформенной экономике дал поручение ФАС проанализировать, нужны ли специальные антимонопольные требования к маркетплейсам.

ФАС в своем письме сообщила, что закон «О защите конкуренции» запрещает любые действия операторов маркетплейсов, которые ограничивают конкуренцию и ущемляют интересы покупателей. Закон регулирует понятие и признаки доминирующего положения цифровых платформ и предусматривает ответственность за злоупотребление им.

Антимонопольная служба считает необходимым прописать в законопроекте о платформенной экономике механизм, при котором установление селлером минимальной цены на товары не будет считаться формой согласия на автоакции. Сейчас маркетплейсы устанавливают скидки в автоматическом режиме за счет продавца, если он не снимет галочку вовремя.

Ранее маркетплейсы попросили уменьшить штрафы в законопроекте о платформенной экономике. Согласно документу, онлайн-площадки хотят штрафовать на сумму до 2 млн руб.