Маркетплейсы попросили уменьшить штрафы в законопроекте о платформенной экономике

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила снизить штрафы для маркетплейсов, прописанные в законопроекте о платформенной экономике. Организация направила соответствующее письмо рабочей группе при Минэкономразвития, сообщают «Ведомости».

В Минэкономразвития рассказали о получении около 200 предложений, касающихся законопроекта. Все они прорабатываются и анализируются.

Согласно текущей версии законопроекта, за нарушение маркетплейсами требований по размещению предложений партнеров штрафы для должностных лиц составят 60−100 тыс. руб., для юридических — 0,5−1 млн руб. Штрафы за повторное нарушение планируется установить для должностных лиц в размере 100−200 тыс. руб., для юридических — 1−2 млн руб.

В АКИТ называют штрафы до 2 млн руб. несоразмерными деянию и предлагают дифференцировать ответственность в зависимости от последствий. Например, если нарушение отразится на всех контрагентах, то штраф должен быть до 1 млн руб. и до 2 млн руб. за повторное нарушение. В других случаях достаточно предупредительных мер — штрафа в размере 20−200 тыс. руб.

В ассоциации считают, что если маркетплейс без законных оснований заблокирует карточку товара, ограничит доступ партнеру к личному кабинету, то штраф должен быть для должностных лиц 5−10 тыс. руб., для юридических — 20−50 тыс. руб. Такой же штраф АКИТ предлагает ввести, если онлайн-площадка не обеспечит селлерам возможность разместить в карточке товара предусмотренную законом информацию.

В организации предлагают штрафовать должностных лиц на 10−20 тыс. руб., юридических — на 100−200 тыс. руб., если маркетплейс допустит размещение карточки запрещенного товара или не обеспечит равного доступа к услугам, влияющим на поисковую выдачу.

За неисполнение требований к содержанию договора с партнером, к размещению соглашения с партнером на платформе или непредоставление открытого доступа к правилам, АКИТ предлагает штрафовать должностных лиц на 100−200 тыс. руб., юрлиц — на 0,5−1 млн руб. При повторном нарушении штрафы составят 200−300 тыс. и 1−2 млн руб. соответственно.

Ранее сообщалось, что ФАС разработает антимонопольные требования к маркетплейсам. Ведомству предстоит определить, по каким критериям онлайн-платформы будут относить к крупным.