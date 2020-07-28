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28.07.2020 в 10:05

Facebook подала иск против ЕС из-за вторжения в частную жизнь работников

В Еврокомиссии собираются защищаться в суде

Facebook подала иск против антимонопольного регулятора Евросоюза из-за вторжения в частную жизнь своих работников и «избыточных запросов» данных. Об этом пишет Reuters.

«Исключительно широкий характер запросов означает, что мы должны передавать документы, которые не относятся к делу и не имеют ничего общего с расследованиями, включая конфиденциальные личные данные — медицинскую информацию сотрудников, личные финансовые документы и информацию о членах семьи», — говорят в Facebook.

В компании считают, что такие запросы нужно рассматривать в судебном порядке. Представители Еврокомиссии уже пообещали защищаться в суде.

Регуляторы ЕС исследуют документы, в которых используется около 2,5 тыс. поисковых фраз, включая «большой вопрос», «закрыто» и «не подходит нам», сказал источник издания. По его словам, указанные ключевые слова можно найти в информации о состоянии здоровья сотрудников, оценке их работы и даже заявлениях о приеме на работу, которые не имеют отношения к расследованиям Евросоюза.

Антимонопольные власти ЕС внимательно следят за деятельностью Facebook и в прошлом году начали два расследования, напоминает издание. Соцсеть уже предоставила 315 тыс. документов, что эквивалентно 1,7 млн страниц. В Евросоюзе считают, что Facebook собирает данные пользователей в приложениях, пытается вытеснять конкурентов и получить преимущество на рекламном рынке.

Facebook Евросоюз
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