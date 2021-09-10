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10.09.2021 в 06:10

Facebook официально представила «умные» очки Ray-Ban 

Гаджет призван улучшить аудиовизуальное восприятие мира

Скриншот

Facebook представила «умные» очки под брендом Ray-Ban. С их помощью можно снимать видео и делать фотографии. Для этого Ray-Ban Stories оснащены двумя фронтальными 5-мегапиксельными камерами.

Гаджет выглядит как обычные солнечные очки, но через него можно слушать музыку и принимать звонки. Он синхронизируется с приложением Facebook View, с помощью которого можно редактировать клипы и отправлять их в соцсети или другие приложения, например, в Instagram, WhatsApp или Twitter.

Память рассчитана на 30 полуминутных видеороликов или 500 фотографий. Очки могут работать до 6 часов без подзарядки.

Ray-Ban Stories представлены в 20 разных вариациях оправы и цветов. Стоить очки будут от $299. Пока они доступны только в магазинах США, Австралии, Канады, Ирландии, Италии и Великобритании.

Ранее на канале Ray-Ban на TouTube появился анонс VR-разработки.

В августе Facebook представила электронную переговорную Horizon Workrooms, которую можно использовать с VR-очками Oculus Quest. Глава компании Марк Цукерберг провел в ней встречу с журналистами. Компания тестирует свое первое приложение виртуальной реальности, которое предназначено для корпоративного использования.

Facebook Ray-Ban
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