Facebook официально представила «умные» очки Ray-Ban 

Facebook представила «умные» очки под брендом Ray-Ban. С их помощью можно снимать видео и делать фотографии. Для этого Ray-Ban Stories оснащены двумя фронтальными 5-мегапиксельными камерами.

Гаджет выглядит как обычные солнечные очки, но через него можно слушать музыку и принимать звонки. Он синхронизируется с приложением Facebook View, с помощью которого можно редактировать клипы и отправлять их в соцсети или другие приложения, например, в Instagram, WhatsApp или Twitter.

Память рассчитана на 30 полуминутных видеороликов или 500 фотографий. Очки могут работать до 6 часов без подзарядки.

Ray-Ban Stories представлены в 20 разных вариациях оправы и цветов. Стоить очки будут от $299. Пока они доступны только в магазинах США, Австралии, Канады, Ирландии, Италии и Великобритании.

Ранее на канале Ray-Ban на TouTube появился анонс VR-разработки.

В августе Facebook представила электронную переговорную Horizon Workrooms, которую можно использовать с VR-очками Oculus Quest. Глава компании Марк Цукерберг провел в ней встречу с журналистами. Компания тестирует свое первое приложение виртуальной реальности, которое предназначено для корпоративного использования.