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21.04.2025 в 05:40

«Фаберлик» продал фабрику по пошиву одежды структуре «Военторга»

Компания сосредоточится на производстве косметики

«Фаберлик» продал фабрику по пошиву одежды в Ивановской области структуре «Военторга». Производитель косметики и парфюмерии решил сосредоточиться на развитии производства продукции с «наибольшим потенциалом продаж», сообщают «Ведомости».

Так, «Фаберлик» приобрел и модернизировал завод в Чехове Московской области, где будет организовано производство бытовой химии, и собирается строить еще один завод. Цену сделки в компании не раскрыли. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценивает стоимость актива в сумму не более 150 млн руб.

«Фаберлик» занимается продажами одежды с 2013 года, а в 2017 году компания запустила собственную фабрику. На ней производились трикотажные изделия — футболки, водолазки, мужское нижнее белье, а также изделия из футера.

Структура «Военторга» ООО «Воентекстильпром» специализируется на пошиве вещей и обмундирования для нужд Минобороны и МЧС, сказано на ее сайте. У нее шесть фабрик в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.

Эксперты считают, что производить одежду в России дорого и продать такой актив может быть выгоднее, чем развивать его в текущих условиях: большая часть сырья для производства завозится из-за границы, кроме того, в стране — дефицит швей.

Так, «Глория джинс» также продала четыре свои фабрики в Ростовской области. Покупателем стало предприятие, специализирующееся на пошиве военной экипировки, — ООО «Булава».

Военторг Фаберлик
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