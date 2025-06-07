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07.06.2025 в 19:22

Эзотерика вышла в бестселлеры на рынке цифровых книг

«ЛитРес» отмечает резкий рост интереса к литературе о духовных практиках и мистике

Весной 2025 года самым популярным жанром на рынке цифровых книг в России стала эзотерика, рост спроса составил более 50%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные «ЛитРес».

Сервис отмечает резкий рост интереса к литературе о духовных практиках, мистике и внутреннем развитии. Лидером продаж стало аудиоиздание «Трансерфинг себя» Вадима Зеланда в озвучке Михаила Черняка.

Вторую строчку по популярности заняла художественная классика. Наиболее прослушиваемыми произведениями стали «Война и мир» Льва Толстого, «Бремя страстей человеческих» Сомерсета Моэма и «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд. Третьим самым популярным жанром стал исторический нон-фикшн.

Как уточняют аналитики, эзотерика лидирует именно по количеству покупок и скачиваний. Это может быть связано с усилившимся общественным интересом к теме самопознания, поиску смысла жизни и устойчивости на фоне неопределенной социальной и экономической повестки. В числе лидеров — практические руководства по медитации, осознанности и энергетическим техникам.

Формат аудиокниг продолжает набирать популярность. Почти 70% читателей «Войны и мира» выбрали именно аудио-версию, многие — в озвучке профессиональных актеров. По оценке «ЛитРес», в первом квартале 2025 года спрос на электронные и аудиокниги в России вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно активный рост зафиксирован в категориях «психология», «здоровье» и «популярная философия».

Литрес
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